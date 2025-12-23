Uniraj Result 2025 OUT: एमए, MSc सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी, रोल नंबर से चेक करें Rajasthan University मार्कशीट

Uniraj Result 2025 OUT: Rajasthan University ने विभिन्न कोर्स जैसे एमए, MSc और अन्य Postgraduate/Graduate कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो छात्र इन कोर्सेस की पढ़ाई कर रहे थे, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in और uniraj.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिणाम 2025 मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करनी होगी।

Rajasthan University Result 2025 मार्कशीट Download Link

Uniraj Result 2025 Direct Link (Active) यहां क्लिक करें