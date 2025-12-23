Uniraj Result 2025 OUT: एमए, MSc सहित अन्य कोर्स के रिजल्ट जारी, रोल नंबर से चेक करें Rajasthan University मार्कशीट

Uniraj Result 2025 OUT: Rajasthan University ने विभिन्न कोर्स जैसे एमए, MSc और अन्य Postgraduate/Graduate कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो छात्र इन कोर्सेस की पढ़ाई कर रहे थे, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in और uniraj.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिणाम 2025 मार्कशीट PDF डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करनी होगी।
Rajasthan University Result 2025 मार्कशीट Download Link
Rajasthan University (Uniraj) ने 2025 सत्र के विभिन्न कोर्स जैसे MA, MSc और अन्य के रिजल्ट लिंक जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपनी मार्कशीट PDF सीधे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंक तथा ग्रेड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
|
Uniraj Result 2025 Direct Link (Active)
Roll Number से कैसे चेक करें Rajasthan University Result 2025?
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना Uniraj रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं:
-
सबसे पहले Rajasthan University (Uniraj) की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट लिंक चुनें।
-
अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
-
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट खुल जाएगा।
-
रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
Uniraj Result 2025 मार्कशीट पर उल्लिखित विवरण क्या है?
Rajasthan University (Uniraj) की मार्कशीट में छात्रों के निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं:
-
छात्र का नाम
-
रोल नंबर
-
कोर्स और सेमेस्टर का नाम
-
वर्षवार अंक/ग्रेड
-
कुल अंक और प्रतिशत
-
पास/फेल स्टेटस
-
विश्वविद्यालय की आधिकारिक मुहर और साइन
