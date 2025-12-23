KARTET Result 2025
UPPSC Medical Officer Vacancy 2025: यूपी में मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन समेत 2158 पदों पर आवेदन शुरू, अभी करें Apply

By Vijay Pratap Singh
Dec 23, 2025, 16:40 IST

UPPSC Medical Officer Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन सहित 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2025
यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2025

UPPSC Medical Officer Vacancy 2025: मेडिकल फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन सहित विभिन्न पदों पर 2,158 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

UPPSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025- हाइलाइट्स

  • आयोग का नाम: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

  • विज्ञापन संख्या: D-6/E-1/2025

  • पद का नाम: मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य पद

  • कुल रिक्त पदों की संख्या: 2,158 पद

  • नोटिफिकेशन जारी तिथि: 22 दिसंबर 2025

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 22 दिसंबर 2025

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2026

  • फॉर्म सुधार (Correction) तिथि: 29 जनवरी 2026

  • आवेदन वेबसाइट: uppsc.up.nic.in

यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2025 डिटेल्स

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से कुल 2,158 रिक्त पदों की घोषणा की है। उम्मीदवार पदों के नाम के अनुसार रिक्तियों का पूरा विवरण नीचे देख सकते हैं।

  • मेडिकल ऑफिसर (कम्युनिटी हेल्थ): 884 पद

  • वेटरनरी ऑफिसर: 404 पद

  • स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी: 221 पद

  • होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर: 265 पद

  • चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद): 168 पद

  • डेंटल सर्जन: 157 पद

  • ड्रग्स इंस्पेक्टर: 26 पद

  • चिकित्सा अधिकारी (यूनानी): 25 पद

  • चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक): 07 पद

  • वेटिंग ऑफिसर: 01 पद

यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्ति 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्या हैं?

शैक्षणिक योग्यता: UPPSC भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसमें MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी सहित संबंधित विषय में डिग्री या पोस्टग्रेजुएट योग्यता अनिवार्य है। योग्यता  से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देखें।

आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

UPPSC Medical Officer Vacancy 2025 Notification PDF- यहां क्लिक करें

UPPSC Vacancy 2025 Apply Online Link- यहां क्लिक करें

UPPSC Medical Officer 2025 आवेदन शुल्क 

  • सामान्य / OBC / EWS उम्मीदवार:  105 रुपये

  • SC / ST / Ex-Serviceman उम्मीदवार: 65 रुपये

  • PwD (विकलांग) उम्मीदवार: 25 रुपये

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

