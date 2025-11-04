Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा 1st और 2nd सेमेस्टर मार्कशीट लिंक

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने कई कोर्सों के लिए यूनिराज रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। इसमें B.Sc Bio Group (Sem-I & II), B.Sc Maths Group (Sem-I & II), B.Com (Sem-I & II Non-Collegiate), B.A Additional (Reval), और B.A LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course के II, IV, VI, VIII और X Semester (Revaluation) के रिजल्ट शामिल हैं। छात्र अपना रिजल्ट राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट niraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए बस अपना Roll Number और Password दर्ज करें।
Rajasthan University Result 2025 Download Link
राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) के यूजी और पीजी सेमेस्टर रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपना Uniraj Result 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अपने Login Details (रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।
Rajasthan University Result Link
Rajasthan University Result 2025 कैसे चेक करें?
छात्र अपना यूनिराज रिजल्ट और मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें:-
सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइटwww.uniraj.ac.in पर जाएं।
होमपेज पर मौजूद “Result” या “Examination” सेक्शन पर क्लिक करें।
लिस्ट में से अपना कोर्स और सेमेस्टर चुनें और संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करें, फिर “Find” बटन पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
भविष्य के लिए अपनी Marksheet डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।
Rajasthan University Result 2025: मार्कशीट में इन जानकारियों को करें चेक
राजस्थान यूनिवर्सिटी की मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद इन सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें।
छात्र का नाम
माता-पिता का नाम
रोल नंबर
कॉलेज का नाम
विषय का नाम (Subject Name)
पाठ्यक्रम का नाम (Course Name)
प्राप्तांक (Marks Obtained)
सहित अन्य डिटेल्स
