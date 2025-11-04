SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा 1st और 2nd सेमेस्टर मार्कशीट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 16:39 IST

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी परीक्षाओं के परिणाम सेमेस्टरवार जारी कर दिए हैं। अब छात्र अपना रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर देख सकते हैं। रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। यूनिराज 1st और 2nd सेमेस्टर रिजल्ट 2025 देखने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

Rajasthan University Result 2025 OUT
Rajasthan University Result 2025 OUT

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने कई कोर्सों के लिए यूनिराज रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। इसमें B.Sc Bio Group (Sem-I & II), B.Sc Maths Group (Sem-I & II), B.Com (Sem-I & II Non-Collegiate), B.A Additional (Reval), और B.A LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course के II, IV, VI, VIII और X Semester (Revaluation) के रिजल्ट शामिल हैं। छात्र अपना रिजल्ट राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट niraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर देख सकते हैं।  रिजल्ट चेक करने के लिए बस अपना Roll Number और Password दर्ज करें। 

Rajasthan University Result 2025 Download Link

राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) के यूजी और पीजी सेमेस्टर रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपना Uniraj Result 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।  मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अपने Login Details (रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।

Rajasthan University Result Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan University Result 2025 कैसे चेक करें?

छात्र अपना यूनिराज रिजल्ट और मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें:-

  • सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइटwww.uniraj.ac.in पर जाएं।

  • होमपेज पर मौजूद “Result” या “Examination” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • लिस्ट में से अपना कोर्स और सेमेस्टर चुनें और संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

  • अब अपना Roll Number और Date of Birth दर्ज करें, फिर “Find” बटन पर क्लिक करें।

  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • भविष्य के लिए अपनी Marksheet डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

Rajasthan University Result 2025: मार्कशीट में इन जानकारियों को करें चेक

राजस्थान यूनिवर्सिटी की मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद इन सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें।

  • छात्र का नाम

  • माता-पिता का नाम

  • रोल नंबर

  • कॉलेज का नाम

  • विषय का नाम (Subject Name)
    पाठ्यक्रम का नाम (Course Name)

  • प्राप्तांक (Marks Obtained)

  • सहित अन्य डिटेल्स

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

