Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा 1st और 2nd सेमेस्टर मार्कशीट लिंक

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने कई कोर्सों के लिए यूनिराज रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। इसमें B.Sc Bio Group (Sem-I & II), B.Sc Maths Group (Sem-I & II), B.Com (Sem-I & II Non-Collegiate), B.A Additional (Reval), और B.A LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course के II, IV, VI, VIII और X Semester (Revaluation) के रिजल्ट शामिल हैं। छात्र अपना रिजल्ट राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट niraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए बस अपना Roll Number और Password दर्ज करें।

Rajasthan University Result 2025 Download Link

राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) के यूजी और पीजी सेमेस्टर रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपना Uniraj Result 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अपने Login Details (रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।