UP Board 12th History Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड इतिहास कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को भारत के गौरवशाली अतीत को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों और सांस्कृतिक विकास की समझ को बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक स्पष्ट और संरचित रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे वे अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें और विषय पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26