UP Board 12th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र) विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने और उनसे संबंधित वित्तीय विवरण (Financial Statements) तैयार करने के सिद्धांतों और तकनीकों से परिचित कराता है। इसमें साझेदारी (Partnership), कंपनी खाते (Company Accounts), वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (Analysis of Financial Statements) और कंप्यूटरीकृत लेखांकन (Computerized Accounting) जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक लेखांकन कौशल और सटीक वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है, जिससे वे वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस आधार बना सकें।