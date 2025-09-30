Asia Cup Winners List 2025
UP Board 12th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

By Apeksha Agarwal
Sep 30, 2025, 09:33 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 12 का पाठ्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। छात्र अब सभी मुख्य विषयों के लिए पीडीएफ पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। यह लेख यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए अद्यतन परीक्षा पैटर्न का व्यापक विवरण प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र) विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने और उनसे संबंधित वित्तीय विवरण (Financial Statements) तैयार करने के सिद्धांतों और तकनीकों से परिचित कराता है। इसमें साझेदारी (Partnership), कंपनी खाते (Company Accounts), वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (Analysis of Financial Statements) और कंप्यूटरीकृत लेखांकन (Computerized Accounting) जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक लेखांकन कौशल और सटीक वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है, जिससे वे वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस आधार बना सकें।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26

परीक्षा संचालक

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश

यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम

यूपीएमएसपी (UPMSP)

परीक्षा का नाम

यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026

विषय

लेखाशास्त्र

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

परीक्षा

ऑफ़लाइन

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट

upmsp.edu.in

सिलेबस

इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड

बोर्ड

राज्य बोर्ड

CHECK: UP Board Class 12 Syllabus 2025-26: All Subjects

UP Board Class 12 Accountancy Syllabus 2025-26

परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:

Screenshot 2025-09-30 091948

Screenshot 2025-09-30 091958

UP Board Class 12 Accountancy Syllabus 2025-26: Download PDF

छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया लेखाशास्त्र पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।

