UP Board 12th Accountancy Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड लेखाशास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी (लेखाशास्त्र) विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने और उनसे संबंधित वित्तीय विवरण (Financial Statements) तैयार करने के सिद्धांतों और तकनीकों से परिचित कराता है। इसमें साझेदारी (Partnership), कंपनी खाते (Company Accounts), वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (Analysis of Financial Statements) और कंप्यूटरीकृत लेखांकन (Computerized Accounting) जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक लेखांकन कौशल और सटीक वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है, जिससे वे वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस आधार बना सकें।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
लेखाशास्त्र
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Accountancy Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 12 Accountancy Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया लेखाशास्त्र पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
