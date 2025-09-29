UP Board 12th Chemistry Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को पदार्थ की संरचना, उसके गुणों और रासायनिक परिवर्तनों के मौलिक ज्ञान से परिचित कराने पर केंद्रित है। इसमें भौतिक रसायन (Physical Chemistry), अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry), और कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोग करने के कौशल और रासायनिक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोगों की समझ विकसित करना है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उच्च अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अनिवार्य और मजबूत नींव तैयार करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26