UP Board 12th Geography Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड भूगोल कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के भूगोल विषय का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक और मानव निर्मित पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करता है। इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और भारत के भूगोल जैसे विषयों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। नया पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल मानचित्रों, डेटा विश्लेषण और स्थानिक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को समझने में भी मदद करता है। यह छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
भूगोल
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Geography Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया भूगोल पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
