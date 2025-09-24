UP Board 12th Geography Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड भूगोल कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के भूगोल विषय का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक और मानव निर्मित पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करता है। इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और भारत के भूगोल जैसे विषयों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। नया पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल मानचित्रों, डेटा विश्लेषण और स्थानिक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को समझने में भी मदद करता है। यह छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26