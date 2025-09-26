UP Board 12th Physics Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों और सिद्धांतों की गहरी समझ प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें विद्युतचुम्बकत्व, ऑप्टिक्स (प्रकाशिकी), आधुनिक भौतिकी, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख और चुनौतीपूर्ण खंडों को शामिल किया गया है। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में न केवल सैद्धांतिक समझ विकसित करना है, बल्कि उन्हें प्रायोगिक कौशल और समस्या-समाधान की क्षमता से भी लैस करना है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत और अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26