UP Board 12th Biology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड जीवविज्ञान कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को जीवन की प्रक्रियाओं, जीवों की विविधता और पर्यावरण के साथ उनके अंतर्संबंधों की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसमें आनुवंशिकी (Genetics), जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology), मानव कल्याण, और पारिस्थितिकी (Ecology) जैसे महत्वपूर्ण और समकालीन विषयों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, प्रयोग करने के कौशल और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना है। यह विज्ञान और चिकित्सा (Medicine) जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अत्यावश्यक और प्रेरणादायक आधार तैयार करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26