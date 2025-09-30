UP Board 12th Business Studies Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांतों, वाणिज्यिक गतिविधियों और उद्यमिता (Entrepreneurship) की गतिशीलता की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसमें प्रबंधन के सिद्धांत, वित्तीय प्रबंधन, विपणन (Marketing), और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे आवश्यक तत्वों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और बदलते कारोबारी माहौल को समझने की योग्यता विकसित करना है। यह कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक व्यावहारिक और मजबूत आधार प्रदान करता है।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
व्यवसाय अध्ययन
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Business Studies Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 12 Business Studies Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया व्यवसाय अध्ययन पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
