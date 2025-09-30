UP Board 12th Business Studies Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांतों, वाणिज्यिक गतिविधियों और उद्यमिता (Entrepreneurship) की गतिशीलता की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसमें प्रबंधन के सिद्धांत, वित्तीय प्रबंधन, विपणन (Marketing), और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे आवश्यक तत्वों को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और बदलते कारोबारी माहौल को समझने की योग्यता विकसित करना है। यह कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक व्यावहारिक और मजबूत आधार प्रदान करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26