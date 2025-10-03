RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
भारत में कौन-सा शहर कहलाता है ‘मछलियों का शहर’, जानें यहां

By Kishan Kumar
Oct 3, 2025, 16:41 IST

भारत में आपने अलग-अलग शहरों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक शहर ऐसा भी है, जिसे मछलियों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में मछलियों का शहर
भारत में मछलियों का शहर

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। देश को विशेष बनाने में यहां के शहर भी सहयोग करते हैं। यही वजह है कि कुछ शहरों को उनकी विशेषताओं की वजह से उनके मूल नाम के अलावा उपनाम भी मिल जाते हैं।

ये उपनाम स्थानीय लोगों से लेकर शहरी स्तर व कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान रखते हैं। इस कड़ी में भारत में एक शहर ऐसा भी है, जिसे मछलियों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में कुल कितने शहर हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने शहर हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 797 शहर मौजूद हैं। इन शहरों में 752 शहर राज्यों में हैं, जबकि शेष केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। हालांकि, कुछ किताबों और लेखों में आपको कुल शहरों की संख्या 780 तक देखने को मिलेगी। 

कौन-सा शहर कहलाता है मछलियों का शहर 

अब हम यह जान लेते हैं कि भारत में कौन-सा शहर मछलियों का शहर कहलाता है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापट्टनम शहर मछलियों का शहर कहलाता है। 

क्यों कहा जाता है मछलियों का शहर 

विशाखापट्टनम शहर अपने यहां मौजूद विशाल फिशिंग हार्बर और मछली बाजार के लिए जाना जाता है। समुद्र के तटीय शहर होने की वजह से यहां मछली प्रमुख व्यवसाय है। ऐसे में यहां से न सिर्फ शहर में मछलियों की आपूर्ति होती है, बल्कि पूरे देश में मछलियों की आपूर्ति की जाती है। इस वजह से इसे लोग मछलियों के शहर के रूप में भी जानते हैं।

इसके अतिरिक्त, मुंबई में भी मछलियों का बड़ा बाजार है, जहां से शहर और अन्य राज्यों में मछलियों की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, विशाखापट्टनम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

भारत में मौजूद है मछलीशहर नाम की जगह 

आपको यह भी बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर ऐसा भी है, जिसका नाम मछलीशहर है। हालांकि, यहां मछलियों का व्यापार नहीं होता है। यह शहर जौनपुर जिले में आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह नाम इसे बुद्ध काल में मच्छिका खंड होने या फिर मंझले शहर के अपभ्रंश के कारण पड़ा है। 

मछली के आकार का है यह शहर 

आपको यह भी बता दें कि राजस्थान का जालौर शहर मछली का शहर भी कहा जाता है। दरअसल, इस शहर का आकार मछली के आकार जैसा है, जिससे इसे मछली के आकार वाला शहर भी कहा जाता है। 

