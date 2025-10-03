भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेस-वे कौन-सा है, जानें नाम

भारत का सड़क नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा है। यहां कई विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिनसे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और यात्रा का समय कम हुआ है। इनमें से छत्तीसगढ़ का दुर्ग बाईपास एक्सप्रेसवे भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई सिर्फ 18 किलोमीटर है। अपनी कम लंबाई के बावजूद, यह दुर्ग, भिलाई और रायपुर के बीच ट्रैफिक को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह स्थानीय और अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए बहुत जरूरी है। भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन-सा है? दुर्ग बाईपास एक्सप्रेसवे की लंबाई सिर्फ 18 किलोमीटर है, जो इसे देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे बनाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (NH-53) पर भीड़ कम करने के लिए बनाया गया था। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के ट्रैफिक से आसानी से बचाने में मदद करता है। इससे ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होता है, प्रदूषण कम होता है और औद्योगिक परिवहन में भी मदद मिलती है।

दुर्ग बाईपास एक्सप्रेसवे का महत्त्व भले ही इसकी लंबाई कम है, लेकिन यह एक्सप्रेसवे रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह दुर्ग, भिलाई और रायपुर जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है, जिससे सामानों की ढुलाई तेज होती है और यात्रा में होने वाली देरी कम होती है। यह बाईपास खास तौर पर भारी वाहनों के लिए जरूरी है, जो शहर के अंदर ट्रैफिक को धीमा कर देते हैं। इसी वजह से यह छत्तीसगढ़ के सबसे उपयोगी एक्सप्रेसवे में से एक है। भारत के अन्य छोटे एक्सप्रेसवे दुर्ग बाईपास एक्सप्रेसवे सबसे छोटा है, लेकिन भारत में कुछ और भी छोटे लेकिन महत्त्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं: -दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे (28 किमी): यह दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। यह NH-48 का हिस्सा है और दिल्ली NCR के पास सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक है। -जयपुर-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे (90 किमी): यह राजस्थान में जयपुर को किशनगढ़ से जोड़ता है। यह उत्तर भारत के दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा को तेज बनाता है।