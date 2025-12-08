UP LT Grade Cut Off 2025: चेक करें सब्जेक्ट और कैटेगरी-वाइज मिनिमम मार्क्स के साथ अनुमानित कट ऑफ

UP LT Grade Cut Off 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) 2025 में LT ग्रेड टीचर (सहायक अध्यापक) भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 6 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी और हर दिन दो शिफ्ट में विषय-विशेष की परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अधिकारिक परिणाम और कट ऑफ का इंतजार करेंगे। इस बीच, इस लेख में उम्मीदवार अनुमानित यूपी एलटी कट ऑफ मार्क्स 2025 देख सकते हैं, जो पिछले साल के ट्रेंड और अन्य कारकों के आधार पर तैयार किए गए हैं। UPPSC LT ग्रेड टीचर कट ऑफ 2025 [अनुमानित] जिन Candidates ने 06 दिसंबर 2025 को UP LT ग्रेड गणित और हिंदी की परीक्षा दी है, वे यहां अनुमानित कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। Candidates यह अनुमानित कट ऑफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वे परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं। हम यहां हर विषय के अनुसार कट ऑफ मार्क्स की जानकारी देंगे। जैसा कि पहले भी देखा गया है, यह कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी और लिंग के आधार पर भी अलग-अलग होंगे।

कैटेगरी महिलाएं पुरुष UR 70-72 71-73 OBC 68-70 69-72 SC 64-66 65-68 ST 61-63 60-64 UP LT ग्रेड पिछले वर्षों का कट ऑफ UP LT ग्रेड का आधिकारिक कट ऑफ फाइनल Result आने तक जारी नहीं किया जाएगा। तब तक, पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स से Candidates को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनकी क्या स्थिति रह सकती है। नीचे दी गई तालिका में, पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स देखें: विषय UR OBC SC ST हिंदी 73.50 71.97 68.54 66.62 संस्कृत 74.13 72.58 69.42 - अंग्रेजी 73.98 72.33 69.01 - गणित/विज्ञान 74.86 72.22 68.45 65.36 जीव विज्ञान 76.79 75.27 72.53 - सामान्य विज्ञान 74.28 71.76 69.64 - उर्दू 70.32 - - - कॉमर्स 77.25 - 71.24 - गृह विज्ञान 75.73 74.89 70.62 -