Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन

Asia Cup Most Runs: एशिया कप क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, जहां एशिया की शीर्ष टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं। सालों से यह टूर्नामेंट कई यादगार प्रदर्शन का गवाह रहा है, जिसमें दिग्गज बल्लेबाज़ों ने अपनी निरंतरता और शानदार खेल से रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज कराया है।
एशिया कप के इतिहास में रन बनाने के मामले में सनथ जयसूर्या सबसे आगे हैं। उनके बाद कुमार संगकारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज आते हैं। यहां हम उन बल्लेबाजों की बात करने जा रहे है जिन्होंने एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाये है।
Asia Cup Most runs सबसे ज्यादा रन किसके नाम
एशिया कप (ODI+T20I) में सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या के नाम हैं। उन्होंने 1990 से 2008 तक खेले 25 मैचों में 24 पारियों में कुल 1220 रन बनाए। जयसूर्या ने 6 शतक और 3 अर्धशतक भी जमाए और 130 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही।
एशिया कप (ODI + T20I) सर्वाधिक रन:
एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) का नाम सबसे ऊपर आता है. भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा (भारत) के नाम सबसे ऊपर आता है, रोहित ने अभी तक 1210 रन बनाये है.
|
खिलाड़ी
|
अवधि (Span)
|
मैच
|
पारी
|
रन
|
सर्वाधिक स्कोर
|
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|
1990–2008
|
25
|
24
|
1220
|
130
|
कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|
2004–2014
|
24
|
23
|
1075
|
121
|
सचिन तेंदुलकर (भारत)
|
1990–2012
|
23
|
21
|
971
|
114
|
रोहित शर्मा (भारत)
|
2008–2023
|
37 (28 ODI + 9 T20)
|
35 (26 ODI + 9 T20)
|
1210 (939 ODI + 271 T20)
|
111* (ODI)
|
मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश)
|
2008–2023
|
25
|
25
|
830
|
144
|
शोएब मलिक (पाकिस्तान)
|
2000–2018
|
17
|
15
|
786
|
143
|
विराट कोहली (भारत)
|
2010–2022
|
26 (16 ODI + 10 T20)
|
22 (13 ODI + 9 T20)
|
1171 (742 ODI + 429 T20)
|
183 (ODI)
|
अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका)
|
1984–1997
|
19
|
19
|
741
|
131*
|
महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|
2000–2014
|
28
|
26
|
674
|
78
|
महेंद्र सिंह धोनी (भारत)
|
2008–2018
|
19
|
16
|
648
|
109*
|
मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान)
|
2022
|
6
|
6
|
281
|
78*
|
बाबर हयात (हांगकांग)
|
2016–2022
|
5
|
5
|
235
|
122
|
इब्राहीम जादरान (अफगानिस्तान)
|
2022
|
5
|
5
|
196
|
64*
|
भानुका राजपक्षे (श्रीलंका)
|
2022
|
6
|
6
|
191
|
71*
|
सब्बीर रहमान (बांग्लादेश)
|
2016–2022
|
6
|
6
|
181
|
80
|
नजीबुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान)
|
2016–2022
|
8
|
8
|
176
|
60*
|
मुहम्मद उस्मान (यूएई)
|
2016
|
7
|
7
|
176
|
46
|
महमुदुल्लाह (बांग्लादेश)
|
2016–2022
|
7
|
7
|
173
|
36*
किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा रन
एशिया कप (ODI+T20I) में किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। उन्होंने 2008 से 2023 तक 37 मैचों की 35 पारियों में कुल 1210 रन बनाए। रोहित का सर्वोच्च स्कोर 111* रन रहा, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।
