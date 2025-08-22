Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन

Asia Cup Most Runs: एशिया कप क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, जहां एशिया की शीर्ष टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं। सालों से यह टूर्नामेंट कई यादगार प्रदर्शन का गवाह रहा है, जिसमें दिग्गज बल्लेबाज़ों ने अपनी निरंतरता और शानदार खेल से रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज कराया है।

एशिया कप के इतिहास में रन बनाने के मामले में सनथ जयसूर्या सबसे आगे हैं। उनके बाद कुमार संगकारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज आते हैं। यहां हम उन बल्लेबाजों की बात करने जा रहे है जिन्होंने एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाये है।

Asia Cup Most runs सबसे ज्यादा रन किसके नाम

एशिया कप (ODI+T20I) में सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या के नाम हैं। उन्होंने 1990 से 2008 तक खेले 25 मैचों में 24 पारियों में कुल 1220 रन बनाए। जयसूर्या ने 6 शतक और 3 अर्धशतक भी जमाए और 130 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही।