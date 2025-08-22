WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन

एशिया कप के इतिहास में रन बनाने के मामले में सनथ जयसूर्या सबसे आगे हैं। उनके बाद कुमार संगकारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज आते हैं। एशिया कप (ODI+T20I) में किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। उन्होंने 2008 से 2023 तक 37 मैचों की 35 पारियों में कुल 1210 रन बनाए। 

ByBagesh Yadav
Aug 22, 2025, 13:31 IST
एशिया कप (ODI+T20I) में सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या के नाम हैं।
एशिया कप (ODI+T20I) में सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या के नाम हैं।

Asia Cup Most Runs: एशिया कप क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, जहां एशिया की शीर्ष टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं। सालों से यह टूर्नामेंट कई यादगार प्रदर्शन का गवाह रहा है, जिसमें दिग्गज बल्लेबाज़ों ने अपनी निरंतरता और शानदार खेल से रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज कराया है। 

एशिया कप के इतिहास में रन बनाने के मामले में सनथ जयसूर्या सबसे आगे हैं। उनके बाद कुमार संगकारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज आते हैं। यहां हम उन बल्लेबाजों की बात करने जा रहे है जिन्होंने एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाये है।

Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट

Asia Cup Most runs सबसे ज्यादा रन किसके नाम

एशिया कप (ODI+T20I) में सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के महान बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या के नाम हैं। उन्होंने 1990 से 2008 तक खेले 25 मैचों में 24 पारियों में कुल 1220 रन बनाए। जयसूर्या ने 6 शतक और 3 अर्धशतक भी जमाए और 130 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही।

एशिया कप (ODI + T20I) सर्वाधिक रन: 

एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) का नाम सबसे ऊपर आता है. भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा (भारत) के नाम सबसे ऊपर आता है, रोहित ने अभी तक 1210 रन बनाये है.

खिलाड़ी

अवधि (Span)

मैच

पारी

रन

सर्वाधिक स्कोर

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

1990–2008

25

24

1220

130

कुमार संगकारा (श्रीलंका)

2004–2014

24

23

1075

121

सचिन तेंदुलकर (भारत)

1990–2012

23

21

971

114

रोहित शर्मा (भारत)

2008–2023

37 (28 ODI + 9 T20)

35 (26 ODI + 9 T20)

1210 (939 ODI + 271 T20)

111* (ODI)

मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश)

2008–2023

25

25

830

144

शोएब मलिक (पाकिस्तान)

2000–2018

17

15

786

143

विराट कोहली (भारत)

2010–2022

26 (16 ODI + 10 T20)

22 (13 ODI + 9 T20)

1171 (742 ODI + 429 T20)

183 (ODI)

अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका)

1984–1997

19

19

741

131*

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

2000–2014

28

26

674

78

महेंद्र सिंह धोनी (भारत)

2008–2018

19

16

648

109*

मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान)

2022

6

6

281

78*

बाबर हयात (हांगकांग)

2016–2022

5

5

235

122

इब्राहीम जादरान (अफगानिस्तान)

2022

5

5

196

64*

भानुका राजपक्षे (श्रीलंका)

2022

6

6

191

71*

सब्बीर रहमान (बांग्लादेश)

2016–2022

6

6

181

80

नजीबुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान)

2016–2022

8

8

176

60*

मुहम्मद उस्मान (यूएई)

2016

7

7

176

46

महमुदुल्लाह (बांग्लादेश)

2016–2022

7

7

173

36*

किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा रन

एशिया कप (ODI+T20I) में किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। उन्होंने 2008 से 2023 तक 37 मैचों की 35 पारियों में कुल 1210 रन बनाए। रोहित का सर्वोच्च स्कोर 111* रन रहा, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं।

Asia Cup 2025: टीम India Squad में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

RAC यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News