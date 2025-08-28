National Sports Day Quiz 2025: इस खेल दिवस पर भाग ले और जीते फिट इंडिया मर्चेंडाइज़, ये रहा लिंक

भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस मौके पर फिट इंडिया और MyGov ने मिलकर एक विशेष क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की है। इसका उद्देश्य खेलों के महत्व और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह क्विज़ युवाओं को खेल भावना, स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस की आदतों से जोड़ने का अनोखा अवसर देगा।
क्विज़ हाई लाइट्स
तिथि: 21 अगस्त 2025, दोपहर 12:00 बजे से 31 अगस्त 2025, रात 11:45 बजे तक
पात्रता: 15–29 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक
प्रारूप: ऑनलाइन क्विज़ (प्रत्येक प्रतिभागी को केवल 1 प्रयास, यूनिक मोबाइल/ईमेल के आधार पर)
समय सीमा: 8 मिनट
प्रश्न: 20 प्रश्न, कुल 100 अंक (पासिंग स्कोर – 50 अंक)
भाषा: कोई भी (भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं)
भाग लेने का तरीका: आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण और प्रयास करें [quiz.mygov.in/quiz/fit-india-national-sports-day-quiz-2025]
पुरस्कार और प्रमाणपत्र
सभी प्रतिभागी: ई-प्रमाणपत्र (क्विज़ पूरी करते ही डाउनलोड किया जा सकता है)
शीर्ष 10 विजेता: फिट इंडिया मर्चेंडाइज़ (आधिकारिक गिफ्ट्स)
विशेष बात: कोई नकारात्मक अंकन नहीं; प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना MyGov प्रोफाइल अपडेटेड रखें ताकि पुरस्कार सही तरीके से पहुँच सके।
उद्देश्य और थीम
खेल खेलने के फायदों को बढ़ावा देना
स्वस्थ और टिकाऊ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना
2025 की थीम: "Sport to Promote Peaceful Societies" – यानी खेलों के माध्यम से एकता, भाईचारा और शांति को बढ़ावा देना
क्विज़ में शामिल प्रमुख थीम
खेलों का इतिहास
भारतीय खेल आइकॉन
फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्य
खेलों का वैश्विक महत्व और पहल
अतिरिक्त गतिविधियाँ (29–31 अगस्त)
खेलों पर वाद-विवाद और चर्चा
फिटनेस टॉक्स
पारंपरिक/स्थानीय खेल प्रतियोगिताएँ
साइक्लिंग ड्राइव और जागरूकता अभियान
