दुनिया के किस देश की है सबसे शुद्ध हवा? इस महाद्वीप है स्थित

हवा की गुणवत्ता अब दुनिया भर में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मुख्य पैमाना बन गई है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण पर लोगों का ध्यान बढ़ने के साथ, साफ हवा मिलना मुश्किल हो गया है। जहां कई देश हवा की खराब गुणवत्ता से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ देश स्थायी तरीकों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और उत्सर्जन और प्रदूषकों पर कड़े नियमों के जरिए स्वच्छ और सांस लेने लायक हवा देने में सक्षम हैं।
रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा, यात्री ऐसे कर सकेंगे बुक
साल 2025 को देखते हुए, कई देश लगातार दुनिया की सबसे अच्छी हवा की गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं। वे न केवल रहने के लिए एक स्वस्थ जगह दे रहे हैं, बल्कि ऐसी जीवनशैली भी दे रहे हैं जो स्थायी विकास और सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देती है - यानी साफ हवा! यह डेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईक्यू एयर (IQ Air) के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है।
नीचे दी गई सूची में उन 10 देशों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमने सबसे साफ हवा के लिए चुना है। यह चुनाव मुख्य रूप से औसत PM2.5 स्तर, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और जनसंख्या घनत्व के आधार पर किया गया है। ये देश दिखाते हैं कि कैसे प्रभावी तरीके और प्राकृतिक रूप से स्वच्छ विशेषताएं सभी के लिए साफ और सुरक्षित हवा का कारण बन सकती हैं।
सबसे अच्छी हवा की गुणवत्ता वाले टॉप 10 देश
यहां उन 10 देशों की सूची दी गई है, जहां हवा की गुणवत्ता, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और जनसंख्या घनत्व सबसे बेहतर है:
|
रैंक
|
देश
|
औसत PM2.5 स्तर (µg/m³)
|
स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग (%)
|
जनसंख्या घनत्व (लोग/किमी²)
|
1
|
फिनलैंड
|
4.9
|
75%
|
18
|
2
|
आइसलैंड
|
5.1
|
100%
|
3
|
3
|
न्यूजीलैंड
|
5.4
|
82%
|
19
|
4
|
कनाडा
|
5.8
|
66%
|
4
|
5
|
नॉर्वे
|
6.1
|
98%
|
15
|
6
|
एस्टोनिया
|
6.3
|
65%
|
31
|
7
|
स्वीडन
|
6.5
|
84%
|
25
|
8
|
ऑस्ट्रेलिया
|
6.9
|
24%
|
3.5
|
9
|
आयरलैंड
|
7.0
|
37%
|
72
|
10
|
स्विट्जरलैंड
|
7.2
|
60%
|
219
सबसे अच्छी हवा की गुणवत्ता वाले टॉप 5 देश
यहां सबसे अच्छी हवा की गुणवत्ता वाले टॉप 5 देशों के बारे में विस्तार से बताया गया है:
1. फिनलैंड
हवा की गुणवत्ता के मामले में फिनलैंड को लगातार सबसे अच्छा देश माना जाता है। इसका औसत PM2.5 लगभग 4.9 µg/m³ है। इसका कारण यहां के घने जंगल, उद्योगों से कम प्रदूषण और नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत ज्यादा (75% से अधिक) उपयोग है। इसके अलावा, कड़े पर्यावरण नियम और स्वच्छ परिवहन प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि फिनलैंड के शहर और जंगल साफ और सांस लेने लायक हों।
2. आइसलैंड
आइसलैंड 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसमें मुख्य रूप से भूतापीय और जलविद्युत ऊर्जा शामिल है। इस वजह से यहां की हवा दुनिया में सबसे साफ है। यहां का औसत PM2.5 लगभग 5.1 µg/m³ है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और उद्योग भी न के बराबर हैं। इन कारणों से, इस नॉर्डिक द्वीप की हवा की गुणवत्ता ग्रह पर सबसे बेहतरीन में से एक है।
3. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और यहां की हवा की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी है। यहां का औसत PM2.5 5.4 µg/m³ है, 80% बिजली स्वच्छ ऊर्जा से बनती है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे उपाय किए गए हैं। समुद्री हवाओं और शहरों में कम प्रदूषण के कारण न्यूजीलैंड की हवा दुनिया की सबसे ताजी हवाओं में से एक है।
4. कनाडा
कनाडा का विशाल आकार और कम आबादी इसके राष्ट्रीय PM2.5 औसत (5.8 µg/m³) को कम रखने में मदद करते हैं। कनाडा में जंगलों को बचाने के लिए कानून हैं, देश ने स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को अपनाया है और केवल कुछ ही शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या है। यह सब मिलकर इसे हवा की गुणवत्ता के मामले में सबसे बेहतर विकसित देशों में से एक बनाता है।
5. नॉर्वे
नॉर्वे की हवा की गुणवत्ता का औसत 6.1 µg/m³ है। इसे बेहतर बनाने में कई चीजों का योगदान है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारों का तेजी से अपनाया जाना, जलविद्युत का भारी उपयोग और शहरी केंद्रों की योजना में स्थिरता पर ध्यान देना। नॉर्वे यूरोप के उन देशों में से है, जहां शहरों की हवा सबसे साफ है। पर्यावरण-अनुकूल विकास के प्रति नॉर्वे की प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होनी चाहिए।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation