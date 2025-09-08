नासा ने हाल ही में भारतीय मूल के रोबोटिक्स विशेषज्ञ अमित क्षत्रिय को अपना अगला एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। वे पिछले 20 सालों से नासा में काम कर रहे हैं। उनका जन्म विस्कॉन्सिन में हुआ था और वे केटी, टेक्सास में पले-बढ़े। उन्हें नासा के 'मून टू मार्स प्रोग्राम' के पहले प्रमुख के तौर पर काम करने के बाद संगठन के सर्वोच्च सिविल सेवा पद पर पदोन्नत किया गया है।

नासा ने 3 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "कार्यवाहक नासा प्रशासक शॉन पी. डफी ने अमित क्षत्रिय को नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नामित किया है, जो एजेंसी की शीर्ष सिविल सेवा भूमिका है।"

कौन हैं अमित क्षत्रिय?

अमित क्षत्रिय ने ऑस्टिन में स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। वे इतिहास में उन 100 लोगों में से एक हैं, जिन्होंने मिशन कंट्रोल फ्लाइट डायरेक्टर का पद संभाला है। उनके लिंक्डइन पेज के अनुसार, उन्होंने साल 2000 में पासाडेना, कैलिफोर्निया में स्थित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से गणित में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।