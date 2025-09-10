Eklavya Schools: आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए सरकार ने उठाया नया कदम, अब मॉडर्न बनेंगे 76 एकलव्य स्कूल

Tribal Affairs Ministry & Coal India MoU: आदिवासी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आदिवासी कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। इस पहल से देश भर के 30 हज़ार से ज़्यादा जनजातीय छात्रों को फायदा मिलेगा।

10 करोड़ रुपये की सीएसआर राशि से मिलेंगी नई सुविधाएं

इस परियोजना के तहत, कोल इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग कक्षा 10 और 12 के लगभग 6,200 विद्यार्थियों के लिए 1,200 कंप्यूटर, यूपीएस यूनिट, 110 टैबलेट, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, 420 पैड इंसिनरेटर और करियर काउंसलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।