ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत गांव? एशिया के ये गांव भी शामिल

जब हम घूमने के बारे में सोचते हैं, तो हममें से ज्यादातर लोग बड़े शहरों, हलचल वाली राजधानियों या मशहूर समुद्र तटों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी-कभी, सबसे जादुई जगहें वो नहीं होतीं जो मशहूर हों। वे घाटियों में छिपी होती हैं, चट्टानों से सटी होती हैं या शांत झीलों पर तैरती हैं। दुनिया भर के गांवों का अपना एक अलग ही आकर्षण होता है। यहां जिंदगी की रफ्तार धीमी होती है, लोग मिलनसार होते हैं और नजारे ऐसे लगते हैं मानो किसी कहानी से निकलकर आए हों।
दुनिया के सबसे खूबसूरत गांवों की सूची
फोर्ब्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यहां दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत गांव दिए गए हैं, जिन्हें आपको अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करना चाहिए:
|
स्थान
|
देश
|
बिबरी
|
इंग्लैंड
|
हॉलस्टैट
|
ऑस्ट्रिया
|
रीने
|
नॉर्वे
|
गीथॉर्न
|
नीदरलैंड
|
गसादलूर
|
फ़रो आइलैंड्स
|
ओईया
|
ग्रीस
|
बूरटांगे
|
नीदरलैंड
|
कोटर
|
मोंटेनेग्रो
|
शिराकावा-गो
|
जापान
|
बाताड़
|
फिलीपींस
1. बिबरी, इंग्लैंड (Bibury, England)
कोट्सवोल्ड्स के बीचोंबीच बसा बिबरी गांव ऐसा लगता है, मानो आप किसी पोस्टकार्ड में आ गए हों। यहां के अर्लिंग्टन रो कॉटेज दुनिया भर में मशहूर हैं। सुनहरे पत्थरों और काई लगी छतों वाले ये घर मध्ययुगीन इंग्लैंड की याद दिलाते हैं। कोल्न नदी में बत्तखें आराम से तैरती रहती हैं और गांव के रास्तों के किनारे जंगली फूल खिले रहते हैं। यहां आप बिबरी ट्राउट फार्म जरूर देखें या सेंट मैरी चर्च में कुछ पल शांति से बिताएं। यह इंग्लैंड के देहाती जीवन का अनुभव करने का एक शानदार मौका है।
2. Hallstatt, Austria
हॉलस्टैट ऑस्ट्रिया के सबसे अनमोल गांवों में से एक है। ऊंचे पहाड़ों और साफ-सुथरी हॉलस्टैट झील के बीच बसा यह एक पहाड़ी गांव है, जो असलियत से परे लगता है। लकड़ी के घर, जिनकी खिड़कियों पर फूलों के गमले रखे हैं, पहाड़ से सटे हुए हैं। चर्च की घंटियों की आवाज पूरी झील में गूंजती है। आप यहां दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खान देख सकते हैं, खूबसूरत बाजार में घूम सकते हैं या हॉलस्टैट स्काईवॉक से गांव और झील के शानदार नजारे देख सकते हैं। यहां आपको कुछ हंस भी देखने को मिल सकते हैं।
3. Reine, Norway
लोफोटेन द्वीप समूह में स्थित रेने, आर्कटिक की खूबसूरती और सुकून का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां समुद्र के किनारे मछुआरों की लाल झोपड़ियां कतार में बनी हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो आपको नुकीली पर्वत चोटियों के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिल सकती हैं। अद्भुत नजारों के लिए आप राइनब्रिंगन पहाड़ी पर चढ़ाई कर सकते हैं या गांव की बेकरी में इलायची वाले बन जैसे स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहां के जंगली नजारे और लोगों का अपनापन, रेने को एक यादगार जगह बनाता है।
4. Giethoorn, Netherlands
इस गांव को "उत्तर का वेनिस" भी कहा जाता है। गीथोर्न में सड़कें नहीं हैं, यहां केवल शांत नहरें और घुमावदार पुल हैं। गांव के लोग "पंट" नाम की छोटी नावों से यात्रा करते हैं। ये नावें फूस की छतों वाले घरों और फूलों के बगीचों के पास से गुजरती हैं। आप यहां उन संग्रहालयों में जा सकते हैं, जो पुराने पीट-कटर्स (एक तरह के मजदूर) की कहानी बताते हैं। इसके अलावा, आप पास के 'डी वेररिबेन-विडेन नेशनल पार्क' में भी घूम सकते हैं, जहां कई दुर्लभ जंगली जीव रहते हैं।
5. Gasadalur, Faroe Islands
अटलांटिक महासागर की ओर देखती चट्टानों पर बसा गासाडालुर एक छोटा सा गांव है। यहां आकर ऐसा लगता है, मानो आप दुनिया के किसी कोने में आ गए हों। यहां का मुख्य आकर्षण मूलाफॉसर झरना है, जो सीधे समुद्र में गिरता है। घास की छतों वाले घर, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और शांत माहौल इस दूरदराज की जगह को बेहद जादुई बनाते हैं।
ये सभी गांव दिखाते हैं कि खूबसूरती हमेशा ऊंची इमारतों या मशहूर जगहों में ही नहीं होती। असली खूबसूरती तो दुनिया के शांत कोनों में है, जहां प्रकृति, इतिहास और समुदाय एक साथ मिलते हैं। चाहे ऑस्ट्रिया की झील में तैरते हंस हों, अटलांटिक में गिरते झरने हों या जापान की बर्फीली रात में जलती लालटेनें, ये गांव इस बात का सबूत हैं। ये बताते हैं कि कभी-कभी सबसे यादगार सफर छोटी-छोटी जगहों पर ही होते हैं।
