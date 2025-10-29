MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि नजदीक, जल्दी करें esb.gov.in करें Apply

MP पुलिस भर्ती 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से SI और सूबेदार भर्ती पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन सुधार की सुविधा 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स लिखित परीक्षा, मेन्स लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है, जिस पर क्लिक कर उम्मीदवार आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं। MP Police Constable Admit Card 2025 MP Police Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, चयन प्रक्रिया सहित विवरणों को दिया गया है:

संगठन का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पद का नाम सूबेदार / सब इंस्पेक्टर रिक्तियों की संख्या 500 आवेदन का तरीका ऑनलाइन अधिसूचना जारी होने की तिथि 6 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि 27 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अवधि 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 परीक्षा तिथि 9 जनवरी 2026 से आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in MP Police Bharti 2025: रिक्त पदों की संख्या संबंधित भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे दिए गए रिक्त पदों की संख्या सहित विवरणों की जांच कर अपना ऑनलाइन आवेदन समय से पूरा कर सकते हैं: पद का नाम पोस्ट कोड रिक्त पदों की संख्या सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा) 03 377 सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल) 02 95 सूबेदार 01 28