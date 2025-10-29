MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि नजदीक, जल्दी करें esb.gov.in करें Apply

MP पुलिस भर्ती 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से SI और सूबेदार भर्ती पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन सुधार की सुविधा 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स लिखित परीक्षा, मेन्स लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है, जिस पर क्लिक कर उम्मीदवार आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं।
MP Police Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में एमपी पुलिस भर्ती 2025 से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, चयन प्रक्रिया सहित विवरणों को दिया गया है:
|
संगठन का नाम
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
|
पद का नाम
|
सूबेदार / सब इंस्पेक्टर
|
रिक्तियों की संख्या
|
500
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
6 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि
|
27 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
10 नवंबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अवधि
|
27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025
|
परीक्षा तिथि
|
9 जनवरी 2026 से
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
esb.mp.gov.in
MP Police Bharti 2025: रिक्त पदों की संख्या
संबंधित भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे दिए गए रिक्त पदों की संख्या सहित विवरणों की जांच कर अपना ऑनलाइन आवेदन समय से पूरा कर सकते हैं:
|
पद का नाम
|
पोस्ट कोड
|
रिक्त पदों की संख्या
|
सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा)
|
03
|
377
|
सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल)
|
02
|
95
|
सूबेदार
|
01
|
28
MP Police Bharti 2025 apply online: एमपी पुलिस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों की सुविधा को आसान बनाने के लिए नीचे एमपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए सिपंल स्टेप दिए गए हैं, जिसके जरिए आप अपना आवेदन स्वयं से पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mponline.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, एमपी पुलिस SI और सूबेदार भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब मांगी गई डिटेल दर्ज करें।
स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म भरें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
MP Police Bharti 2025: डायरेक्ट लिंक
एमपी पुलिस भर्ती 2025 के तहत कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल के अलावा) के 377, सब इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी - विशेष सशस्त्र बल) 95 और सूबेदार के 28 पद शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
एमपी पुलिस SI और सूबेदार भर्ती 2025
Check:
