IB SA Admit Card 2025 Download Link
MP Police Constable Admit Card 2025 OUT: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Oct 27, 2025, 15:56 IST

MP Police Constable Admit Card 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से होगी और यह परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है।

MP Police Constable Admit Card 2025 OUT
MP Police Constable Admit Card 2025 OUT

MP Police Admit Card 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in या दिए गए डायरेक्ट लिंक से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इसे राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्ट्स में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर समय पर पहुँचें और परीक्षा संबंधी सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पालन करें।

esb.mp.gov.in Admit Card 2025: एमपी पुलिस एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए कुल 7500 पद हैं। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी है, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र एडमिट कार्ड पर साफ लिखा होता है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र समय से पहले पहुंचें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

भर्ती संगठन का नाम

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड

पद का नाम

कांस्टेबल 

कुल रिक्तियां

7500 पद

नौकरी का स्थान

मध्य प्रदेश 

परीक्षा तिथि

30 अक्टूबर से शुरू

आधिकारिक वेबसाइट

esb.mp.gov.in

MP Police Constable Admit Card 2025 Download Link

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड (MP Police Constable Admit Card 2025) जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट (Hall Ticket) आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक अब सक्रिय (Active) कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से सीधे Admit Card Download Page पर पहुंच सकते हैं:

MP Police Constable Admit Card Link

यहां क्लिक करें

MP Police Admit Card 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कब होगी?

कांस्टेबल भर्ती अभियान के तहत कुल 7500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में संपन्न होगी, और प्रत्येक उम्मीदवार को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

  • पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी।

  • दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

शिफ्ट रिपोर्टिंग का समय गेट बंद होने का समय परीक्षा शुरू परीक्षा समाप्त
शिफ्ट 1 (सुबह) 7:30 बजे 8:30 बजे 9:30 बजे 11:30 बजे
शिफ्ट 2 (दोपहर) 12:30 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे 4:30 बजे

MP Police Admit Card 2025 kaise Download Kare?

उम्मीदवार अब बिना किसी परेशानी के अपना एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आप कुछ ही मिनटों में अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

चरण 1: सबसे पहले एमपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर “Police Constable Recruitment Test - 2025” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: मांगी गई जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।
चरण 4: अन्य जरूरी विवरण (जैसे नाम, लिंग आदि) दर्ज करें और सबमिट करें।
चरण 5: आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखेगा।
चरण 6: इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

MP Police Constable Exam: एडमिट कार्ड में इन गलतियों को करें चेक

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। निम्नलिखित जानकारी को ज़रूर चेक करें:

  1. उम्मीदवार का नाम (Candidate Name)

  2. रोल नंबर (Roll Number)

  3. फोटोग्राफ और सिग्नेचर (Photo & Signature)

  4. परीक्षा तिथि और समय (Exam Date & Time)

  5. परीक्षा केंद्र का नाम और पता (Exam Centre Name & Address)

  6. शिफ्ट की जानकारी (Exam Shift Details)

  7. जन्मतिथि और आवेदन संख्या (Date of Birth & Application Number)

  8. महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions)

यदि एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि दिखाई देती है — जैसे नाम, फोटो या परीक्षा केंद्र से जुड़ी गलती — तो उम्मीदवार तुरंत MPESB हेल्पडेस्क या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

MP Police कांस्टेबल परीक्षा केंद्र पर ज़रूरी दस्तावेज़

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए दस्तावेज़ साथ ले जाना आवश्यक है —

  1. वैध फोटो पहचान पत्र – आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट में से कोई एक।

  2. दो पासपोर्ट साइज फोटो – वही फोटो जो आवेदन फॉर्म में लगाई गई थी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

