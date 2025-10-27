Rajasthan VDO Exam City Slip 2025: राजस्थान वीडीओ एग्जाम सिटी स्लिप rssb.rajasthan.gov.in पर कल, यहां मिलेगा Direct Link

Rajasthan VDO City Intimation Slip 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) VDO (Village Development Officer) परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप कल, 28 अक्टूबर 2025, को जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सिटी स्लिप समय पर डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र की सही जानकारी प्राप्त कर लें। राजस्थान वीडीओ सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 राजस्थान वीडीओ परीक्षा 2025 में कुल 5 लाख पंजीकृत उम्मीदवार शामिल होंगे। यह परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर 2 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 की मदद से यात्रा की योजना बनाकर समय पर परीक्षा केंद्र पहुँच सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

Rajasthan VDO Exam City Slip 2025- हाइलाइट्स राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा 2025 पूरे राज्य में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इस परीक्षा में करीब 5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा के जरिए 850 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। विवरण जानकारी बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी (VDO) कुल पदों की संख्या 850 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तिथि 28 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 30 अक्टूबर 2025 परीक्षा की तिथि 2 नवंबर 2025 (रविवार) आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in Also Read: RSMSSB VDO Syllabus 2025 RSMSSB VDO Previous Year Question Paper Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 Link RSSB VDO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 का डाउनलोड लिंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (www.rssb.rajasthan.gov.in) पर एक्टिव किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। जैसे ही स्लिप सक्रिय होगी, इसे यहां डायरेक्ट लिंक अपडेट कर दिया जाएगा।

Rajasthan VDO City Intimation Slip Link यहां क्लिक करें राजस्थान वीडीओ सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें? परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी राजस्थान VDO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ये आसान स्टेप्स अपनाएं: वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। पेज के नीचे महत्वपूर्ण लिंक में “परीक्षा शहर सूचना पर्ची” लिंक पर क्लिक करें। अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि डालें, साथ ही कैप्चा कोड भरें। सबमिट पर क्लिक करें। आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे डाउनलोड और प्रिंट करें। Rajasthan VDO Admit Card 2025: वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड कब आएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर RSSB VDO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी करने के बाद, बोर्ड 30 अक्टूबर 2025 को राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। इस संबंध में जानकारी RSSB चेयरमैन आलोक राज ने अपने ट्विटर (एक्स) हैंडल के माध्यम से साझा की है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना अनिवार्य होगा।