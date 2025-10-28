Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: पुरुष और महिला अभ्यर्थी यहां देखें राजस्थान वीडीओ परीक्षा ड्रेस कोड निर्देश

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 2 नवंबर को राज्य भर में राजस्थान VDO 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी और सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा।
यहां क्लिक करें: Rajasthan VDO Admit Card 2025
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एडमिट कार्ड जारी होने से पहले, अधिकारियों ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचने के लिए ड्रेस कोड, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
यहां क्लिक करें:- Rajasthan VDO Exam City Slip 2025
Rajasthan Village Development Officer Exam Day Guidelines PDF
RSSB राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए दिन और निर्देश RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
|
RSSB VDO 2025 Exam Guidelines PDF
महिला और पुरुष के लिए राजस्थान VDO परीक्षा – ड्रेस कोड और दिशानिर्देश
राजस्थान VDO परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुचारू प्रवेश और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करना होगा:
-
साधारण और आरामदायक कपड़े पहनें। बड़े बटन, ब्रोच, बैज या धातु के सामान वाले कपड़े न पहनें।
-
हल्के रंग के सादे कपड़े पहनें, जिनमें कोई डिज़ाइन, प्रिंट या लोगो न हो।
-
भारी कढ़ाई या कई परत वाले कपड़े न पहनें।
-
खुले जूते जैसे सैंडल या चप्पल पहनना बेहतर है; बंद जूते न पहनें।
-
भारी आभूषण जैसे हार, चूड़ियां आदि पहनना वर्जित है।
-
टोपी, स्कार्फ, धूप का चश्मा या हैट परीक्षा हॉल में ले जाना मना है।
-
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वर्जित हैं।
-
पेन, पेंसिल या कागज जैसी स्टेशनरी केवल परीक्षा प्राधिकरण की अनुमति पर ही इस्तेमाल की जा सकती है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation