Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: पुरुष और महिला अभ्यर्थी यहां देखें राजस्थान वीडीओ परीक्षा ड्रेस कोड निर्देश

By Vijay Pratap Singh
Oct 28, 2025, 13:07 IST

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: राजस्थान वीडीओ 2025 परीक्षा 2 नवंबर को राज्य भर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के दिन ड्रेस कोड, निर्देश, शिफ्ट का समय और जरूरी दस्तावेज़ जानना बहुत जरूरी है। महिला और पुरुष उम्मीदवार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा का ड्रेस कोड और महत्वपूर्ण निर्देश यहां देख सकते हैं।

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025
Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 2 नवंबर को राज्य भर में राजस्थान VDO 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी और सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा।

यहां क्लिक करें: Rajasthan VDO Admit Card 2025

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एडमिट कार्ड जारी होने से पहले, अधिकारियों ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचने के लिए ड्रेस कोड, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

यहां क्लिक करें:- Rajasthan VDO Exam City Slip 2025

Rajasthan Village Development Officer Exam Day Guidelines PDF

RSSB राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए दिन और निर्देश RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB VDO 2025 Exam Guidelines PDF

यहां क्लिक करें

महिला और पुरुष के लिए राजस्थान VDO परीक्षा – ड्रेस कोड और दिशानिर्देश

राजस्थान VDO परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुचारू प्रवेश और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करना होगा:

  • साधारण और आरामदायक कपड़े पहनें। बड़े बटन, ब्रोच, बैज या धातु के सामान वाले कपड़े न पहनें।

  • हल्के रंग के सादे कपड़े पहनें, जिनमें कोई डिज़ाइन, प्रिंट या लोगो न हो।

  • भारी कढ़ाई या कई परत वाले कपड़े न पहनें।

  • खुले जूते जैसे सैंडल या चप्पल पहनना बेहतर है; बंद जूते न पहनें।

  • भारी आभूषण जैसे हार, चूड़ियां आदि पहनना वर्जित है।

  • टोपी, स्कार्फ, धूप का चश्मा या हैट परीक्षा हॉल में ले जाना मना है।

  • मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वर्जित हैं।

  • पेन, पेंसिल या कागज जैसी स्टेशनरी केवल परीक्षा प्राधिकरण की अनुमति पर ही इस्तेमाल की जा सकती है।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

