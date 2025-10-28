Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: पुरुष और महिला अभ्यर्थी यहां देखें राजस्थान वीडीओ परीक्षा ड्रेस कोड निर्देश

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 2 नवंबर को राज्य भर में राजस्थान VDO 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी और सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एडमिट कार्ड जारी होने से पहले, अधिकारियों ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचने के लिए ड्रेस कोड, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

Rajasthan Village Development Officer Exam Day Guidelines PDF

RSSB राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए दिन और निर्देश RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।