Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर होगा जारी, यहां मिलेगा Download Link

Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपना एडमिट कार्ड RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए राजस्थान VDO शहर सूचना पर्ची 28 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी।

राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर साझा की है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपना राजस्थान VDO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज करेंगे: आवेदन संख्या और जन्मतिथि। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसे प्रिंटआउट के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।