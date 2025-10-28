IB SA Admit Card 2025 Download Link
Focus
Quick Links
Breaking News

Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर होगा जारी, यहां मिलेगा Download Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 28, 2025, 13:45 IST

Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2 नवंबर को राजस्थान के विभिन्न जिला परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वह अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनोड कर सकेंगे। राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण स्टेप्स यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड 2025
राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड 2025

Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपना एडमिट कार्ड RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए राजस्थान VDO शहर सूचना पर्ची 28 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। 

राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर साझा की है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपना राजस्थान VDO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज करेंगे: आवेदन संख्या और जन्मतिथि। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसे प्रिंटआउट के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।

Screenshot 2025-10-28 134508

Rajasthan VDO Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) 2025 का एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2025 से rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार उस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सुविधा के लिए, इस लेख में हम उम्मीदवारों के लिए राजस्थान VDO एडमिट कार्ड तक पहुंचने का डायरेक्ट लिंक भी प्रदान करेंगे।

यहां क्लिक करें

Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 

यहां क्लिक करें

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025

Rajasthan VDO Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, नीचे दिए आसान चरणों का पालन करें:-

  1. RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मुख्य मेनू में 'उम्मीदवार कॉर्नर' सेक्शन देखें।

  2. 'उम्मीदवार कॉर्नर' में एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें। 

  3. 'राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड' लिंक देखें और उस पर क्लिक करें।

  4. नई विंडो में आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि आदि) दर्ज करें।

  5. 'सबमिट' पर क्लिक करें। अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

  6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News