LIVE- VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड, ग्राम विकास अधिकारी हॉल टिकट लिंक recruitment.rajasthan.gov.in पर कल

Oct 29, 2025, 19:52 IST

RSSB Rajasthan VDO Admit Card 2025: जिन उम्मीदवारों ने वीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपनी हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट rsssb.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखें राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी एडमिट कार्ड का लिंक, डाउनलोड करने के स्टेप्स, परीक्षा पैटर्न और शिफ्ट का समय।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) एडमिट कार्ड 2025
HIGHLIGHTS

  • उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • जानें राजस्थान VDO परीक्षा 2 नवंबर 2025 को किन केंद्रों पर आयोजित होगी, और अपने एडमिट कार्ड में शिफ्ट टाइम और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
  • बिना एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। अपना हॉल टिकट प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

RSSB Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2 नवंबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दें, बिना एडमिट कार्ड किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए अपना राजस्थान VDO एडमिट कार्ड प्रिंट करके सुरक्षित रख लें।

राजस्थान VDO एडमिट कार्ड लिंक 30 अक्टूबर 2025 को rsssb.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर उपलब्ध होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

Also Check:- Rajasthan VDO City Slip 2025 Link

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया यहां नीचे देखें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट rsssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in खोलें।

  2.  होमपेज पर “VDO भर्ती 2025 एडमिट कार्ड” या संबंधित नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

  3. लॉगिन डिटेल्स भरें: रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड।

  4.  विवरण सही होने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5.  एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें।

यहां देखें: Rajasthan VDO Exam Centre List 2025

  • Oct 29, 2025, 19:52 IST

    Rajasthan VDO Admit Card 2025: RSSB VDO एडमिट कार्ड 2025 लॉगिन डिटेल्स

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट पर VDO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:

    • आवेदन संख्या (Application Number) या रोल नंबर
    • जन्म तिथि (Date of Birth)
    • कैप्चा कोड (Captcha Code)
  • Oct 29, 2025, 19:49 IST

    राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड 2025 पर क्या विवरण उल्लेखित होगा?

    उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके राजस्थान VDO एडमिट कार्ड 2025 पर नीचे दी गई सभी जानकारी सही हो।

    • परीक्षा का नाम

    • परीक्षा की तिथि और समय

    • परीक्षा केंद्र का पता

    • उम्मीदवार का नाम

    • पिता/माता का नाम

    • जन्म तिथि

    • श्रेणी

    • रोल नंबर या पंजीकरण संख्या

    • परीक्षा की अवधि

    • अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  • Oct 29, 2025, 19:49 IST

    Rajasthan VDO Admit Card 2025 Date

  • Oct 29, 2025, 19:39 IST

    Rajasthan vdo admit card 2025 link

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक 30 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर सक्रिय किया जाएगा।

  • Oct 29, 2025, 19:37 IST

    Rajasthan vdo admit card 2025 official website कौन सी है?

    Rajasthan Staff Selection Board (RSSB) का आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in है। 

  • Oct 29, 2025, 19:35 IST

    Rajasthan VDO Admit Card 2025 sarkari result: एडमिट कार्ड की गतियों को कैसे हल करें?

    अगर आपके राजस्थान VDO एडमिट कार्ड में कोई गलती दिखे, तो उसे ठीक कराने के लिए तुरंत RSSB से संपर्क करें। गलती होने पर परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है, इसलिए समय पर सुधार करवाना जरूरी है।"

    संपर्क विवरण:

    हेल्पलाइन: +91-141-2722520, 2722521
    पता: RSMSSB, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर – 302018, राजस्थान, भारत
    ईमेल: secyrsmssb@rajasthan.gov.in

  • Oct 29, 2025, 19:29 IST

    राजस्थान vdo एडमिट कार्ड लिंक कहां एक्टिव होगा?

    राजस्थान VDO (ग्राम विकास अधिकारी) एडमिट कार्ड का लिंक ऑफिसियल वेबसाइट पर 30 अक्टूबर 2025 को एक्टिव होगा। उम्मीदवार recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर जाकर "Admit Card" सेक्शन में से VDO Exam Admit Card लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) की आवश्यकता होगी।

