Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: देखें जिलेवार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा केंद्र लिस्ट

Oct 29, 2025, 19:31 IST

Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: RSSB राजस्थान के 38 शहरों में VDO 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा 2 नवंबर को होगी। सिटी स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है, और एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर को जारी होगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा और रिपोर्टिंग की योजना बनाने के लिए पूरे राजस्थान के VDO परीक्षा केंद्रों की सूची जरूर देखें। हमने इस लेख में राजस्थान VDO परीक्षा केंद्रों की पूरी लिस्ट साझा की है।

राजस्थान वीडीओ परीक्षा केंद्र सूची 2025
राजस्थान वीडीओ परीक्षा केंद्र सूची 2025

Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने VDO भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जिलावार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके शहर इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से प्रदान की गई है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों और शहर/जिला से संबंधित सटीक जानकारी उम्मीदवारों के राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। बोर्ड 30 अक्टूबर 2025 को परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार इस लेख में राजस्थान VDO परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

VDO Exam City 2025 

Rajasthan VDO Admit Card 2025

Rajasthan VDO Exam Dress Code 2025

Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा केंद्र सूची

RSSB VDO परीक्षा 2025 राजस्थान की एक राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा है, जो राज्य के 38 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा शहरों की पूरी सूची देख सकते हैं।

क्र. सं.

शहर

1

अजमेर

2

अलवर

3

बांसवाड़ा

4

बारां

5

बाड़मेर

6

भरतपुर

7

भीलवाड़ा

8

बीकानेर

9

बूंदी

10

चूरू

11

दौसा

12

धौलपुर

13

हनुमानगढ़

14

जयपुर

15

जैसलमेर

16

जालोर

17

झालावाड़

18

झुंझुनू

19

जोधपुर

20

कोटा

21

नागौर

22

पाली

23

राजसमंद

24

सवाई माधोपुर

25

सीकर

26

श्री गंगानगर

27

टोंक

28

उदयपुर


राजस्थान वीडीओ परीक्षा पैटर्न 2025

राजस्थान VDO परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में होगी और इसमें बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे और कुल 200 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग लागू होगी; प्रत्येक गलत उत्तर पर ⅓ अंक काटे जाएंगे।

विषय

कुल प्रश्न

कुल अंक

समय

सामान्य अंग्रेज़ी, हिंदी

160

50

3 घंटे

गणित

30

सामान्य ज्ञान

20

भूगोल और प्राकृतिक संसाधन

30

राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन

30

इतिहास और संस्कृति

30

कंप्यूटर

10

कुल

200

200

3 घंटे

नोट:-  उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।


