Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: देखें जिलेवार राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा केंद्र लिस्ट

Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने VDO भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जिलावार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके शहर इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से प्रदान की गई है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को एक ही शिफ्ट में दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों और शहर/जिला से संबंधित सटीक जानकारी उम्मीदवारों के राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। बोर्ड 30 अक्टूबर 2025 को परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार इस लेख में राजस्थान VDO परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

Rajasthan VDO Exam Centre List 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा केंद्र सूची