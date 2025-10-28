MPESB MP Police Constable Exam 2025: 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा, हॉल टिकट esb.mp.gov.in पीडीएफ डाउनलोड करें

MP Police Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल के कुल 7500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं दी जाएगी।

MP Police Constable Exam 2025: मुख्य विवरण

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर को दो शिफ्टो में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें: