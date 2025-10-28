MPESB MP Police Constable Exam 2025: 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा, हॉल टिकट esb.mp.gov.in पीडीएफ डाउनलोड करें

Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 OUT
By Priyanka Pal
Oct 28, 2025, 16:20 IST

MP Police Constable Exam Date 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाना है। जो कि दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

MP Police Constable Exam 2025
MP Police Constable Exam 2025

MP Police Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। 

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल के कुल 7500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं दी जाएगी। 

MP Police Constable Exam 2025: मुख्य विवरण

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर को दो शिफ्टो में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

प्राधिकरण का नाम 

कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल 

पद 

पुलिस कांस्टेबल

पदों की संख्या 

7,500

आवेदन करने की तिथि 

15 सितंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

29 सितंबर, 2025

फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि

04 अक्टूबर, 2025

परीक्षा तिथि 

30 अक्टूबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

esb.mp.gov.in

MP Police Constable Exam 2025: परीक्षा का समय और तिथि 

संंबंधित भर्ती परीक्षा से जुड़ी तिथि और समय का विवरण उम्मीदवारों की सुविधा को आसाना बनाने के लिए नीचे टेबल में दिया गया है:

परीक्षा का नाम 

परीक्षा का समय 

रिपोर्टिंग का समय 

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025

सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे

7.30 से 8.30 बजे के बीच 

दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे 

12.30 से 1.30 बजे तक

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सहिट विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 4 सभी विवरण दर्ज कर सबमिट करें। 

स्टेप 5 अब एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

