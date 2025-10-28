RPF Constable Physical Test 2025: पीएसटी पीईटी/पीएमटी परीक्षा का Schedule देखें और PDF डाउनलोड करें

RPF Constable Physical Test 2025 Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RPF कांस्टेबल PET, PMT और PST का आयोजन 13 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर, 2025 तक भारत के कई केंद्रों पर किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण चरण कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) के बाद होगा। CBT का आयोजन 2 मार्च से 18 मार्च, 2025 तक किया गया था, जिसमें लाखों Candidates को अगले दौर के लिए चुना गया था। RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 उन Candidates के लिए एक बहुत जरूरी चरण है, जो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में नौकरी पाना चाहते हैं। जो Candidates फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) पास करेंगे, वे ही अंतिम चयन की ओर बढ़ेंगे। इस लेख में RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल, क्षेत्र-अनुसार परीक्षा केंद्र, RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट PDF कैसे डाउनलोड करें, और अन्य जानकारी दी गई है।

RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 महत्वपूर्ण विवरण Candidates नीचे दी गई तालिका में RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 का विवरण देख सकते हैं: भर्ती निकाय रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) पोस्ट नाम आरपीएफ कांस्टेबल (कार्यकारी) पीईटी/पीएमटी के लिए कुल उम्मीदवार सीबीटी से योग्य उम्मीदवार परीक्षा संचालन क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम शारीरिक परीक्षण की तिथियां 13 नवंबर – 6 दिसंबर, 2025 परीक्षा घटक पीईटी, पीएमटी और दस्तावेज़ सत्यापन आधिकारिक अधिसूचना आरआरबी आरपीएफ पीईटी/पीएमटी/डीवी नोटिस 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की तारीख और शेड्यूल रेलवे भर्ती बोर्ड ने RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की तारीख आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। यह टेस्ट 13 नवंबर, 2025 को शुरू होंगे और 6 दिसंबर, 2025 तक चलेंगे। यह उन सभी योग्य Candidates के लिए हैं, जिन्होंने RPF कांस्टेबल CBT पास कर लिया है।

RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल क्षेत्र-अनुसार आयोजित किया जाएगा। इससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जैसे अलग-अलग जोन के Candidates के लिए प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी। Candidates को अपने रोल नंबर और सेंटर के लिए RPF कांस्टेबल PET PST PMT की सही तारीख की जांच करनी होगी। इसके लिए वे RRB की वेबसाइट पर उपलब्ध RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट परीक्षा तारीख PDF डाउनलोड लिंक का उपयोग कर सकते हैं। Candidates को यह सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। उन्हें अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज और मूल पहचान पत्र लाना होगा। RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की नोटिफिकेशन पीडीएफ रेलवे भर्ती बोर्ड ने RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इसमें PET, PMT और DV का विस्तृत शेड्यूल दिया गया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट से पूरी सूचना डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्षेत्र-अनुसार टेस्ट की तारीखें और निर्देश भी शामिल हैं:

RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 नोटिफिकेशन पीडीएफ RPF कांस्टेबल PET 2025 का विवरण RPF कांस्टेबल PET फिजिकल राउंड का पहला चरण है, जिसमें Candidates की सहनशक्ति और शारीरिक ताकत का मूल्यांकन किया जाता है। यह टेस्ट RPF कांस्टेबल की जिम्मेदारियों के लिए जरूरी सहनशीलता, गति और फिटनेस की जांच करता है। जो Candidates PET के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, वे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) चरण में नहीं जा सकेंगे। Candidates नीचे दी गई तालिका में RPF कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का विवरण देख सकते हैं: वर्ग आयोजन मांग पुरुष उम्मीदवार 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर पूरा किया जाना है लंबी छलांग न्यूनतम 14 फीट उछाल न्यूनतम 4 फीट महिला उम्मीदवार 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड के भीतर पूरा किया जाना है लंबी छलांग न्यूनतम 9 फीट उछाल न्यूनतम 3 फीट

RPF कांस्टेबल PMT 2025 का विवरण RPF कांस्टेबल PET पास करने के बाद Candidates को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए उपस्थित होना होगा। इस राउंड में RRB के नियमों के अनुसार लंबाई, वजन और सीने की माप की जांच की जाती है। जो Candidates RPF कांस्टेबल PMT के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक RPF कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट शेड्यूल को ध्यान से देखें और माप के लिए पहले से तैयारी करें। नीचे दी गई तालिका में RPF कांस्टेबल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का विवरण देखें: वर्ग माप प्रकार मांग पुरुष उम्मीदवार ऊंचाई न्यूनतम 165 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी); 160 सेमी (एसटी) छाती (अनफैली हुई) 80 सेमी छाती (विस्तारित) 85 सेमी महिला उम्मीदवार ऊंचाई न्यूनतम 157 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी); 152 सेमी (एसटी) वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में