Nano Banana 3D Figurines: भारत में छाया नया ट्रेंड, ऐसे बनाएं फटाफट अपनी यूनिक 3D फोटो, देखें Prompts स्टेप्स

Nano Banana 3D Figurines Kaise Banaye: इंस्टाग्राम और X पर इन दिनों एक नया ट्रेंड छाया हुआ है, जहां लोग अपनी तस्वीरों को छोटे-छोटे, चमकदार और कार्टून जैसे दिखने वाले 3D डिजिटल फिगरिन्स में बदल रहे हैं। इन्हें गूगल के नए Gemini 2.5 Flash Image टूल से बनाया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि ऑनलाइन कम्युनिटी ने इन फिगरिन्स को मजाकिया अंदाज में “Nano Banana” नाम दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय यूज़र्स ने इस ट्रेंड को बड़े उत्साह के साथ अपनाया है। Google Gemini AI Studio के ज़रिए लोग कुछ ही सेकंड में अपनी फोटो को कलेक्टिबल डिजिटल मॉडल्स में बदल रहे हैं। इसमें सिर्फ फोटो ही नहीं, बल्कि केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट (Prompt) डालकर भी फिगरिन बनाया जा सकता है। हाल ही में वायरल हुए Ghibli स्टाइल फोटो ट्रेंड की तरह ही, यह नया “Nano Banana 3D Figurine” ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और लोग इसे क्रिएटिव व मजाकिया अंदाज़ में खूब शेयर कर रहे हैं।

क्या है Nano Banana ट्रेंड? Nano Banana असल में Google Gemini के नए इमेज एडिटिंग मॉडल का मज़ेदार कोडनेम है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यूज़र सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर अपनी फोटो का आउटफिट, बैकग्राउंड, मूड और लोकेशन बदल सकते हैं। यह फीचर Gemini 2.5 Flash Image टूल के साथ लॉन्च हुआ है और आते ही करोड़ों लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बनाना बेहद आसान है और नतीजे बेहद आकर्षक व रियलिस्टिक लगते हैं। नैनो बनाना 3D फिगरिन्स बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप Google AI Studio पर जाएं

Gemini ऐप या वेबसाइट (aistudio.google.com) से इसे एक्सेस करें।

फोटो अपलोड करें या सिर्फ प्रॉम्प्ट डालें

बेहतर रिज़ल्ट के लिए साफ़ और हाई-क्वालिटी फोटो इस्तेमाल करें। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डालें

ऑफिशियल गूगल प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करें या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें। Generate → Review → Refine

AI कुछ सेकंड में फिगरीन बना देगा। रिज़ल्ट को देखें, पसंद न आए तो प्रॉम्प्ट बदलें या नई फोटो डालें। Download और Share करें

तैयार फिगरीन को सोशल मीडिया पर शेयर करें या चाहें तो STL, OBJ या FBX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर 3D प्रिंटिंग भी करवा लें।

क्या है ऑफिशियल गूगल प्रॉम्प्ट: मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट उदाहरण (modified prompt examples) क्रिकेट थीम के लिए ये यूज़ करें “Create a 1/7 scale figurine of a cricket player holding a bat in a heroic pose, standing on a round transparent acrylic base (no text). The figurine is placed inside a locker room environment, with cricket gear in the background. Next to it, a packaging box designed like a premium sports collectible, featuring original artwork and 2D flat illustrations.” कार्टून स्टाइल Cartoon/Anime Style “Create a 1/7 scale figurine of a cute anime-style character with big expressive eyes, holding a magical staff. The figurine stands on a round transparent acrylic base. The background is a colorful fantasy landscape. Next to the figurine is a toy packaging box designed in vibrant anime style with flat illustrations.”