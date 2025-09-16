भारतीय मोबाइल नंबरों की शुरुआत +91 से ही क्यों? जानें इसका असली मतलब

+91 कोड को लेकर अक्सर भ्रम होता है, लेकिन यह किसी एरिया कोड का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मोबाइल नंबर का प्रारूप: +91 XXXXXXXXXX (10 अंक)

लैंडलाइन (दिल्ली): +91 11 XXXXXXXX

लैंडलाइन (मुंबई): +91 22 XXXXXXXX पहले मोबाइल नंबर के शुरुआती चार अंक ऑपरेटर बताते थे, लेकिन अब नंबर पोर्टेबिलिटी के चलते यह लागू नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों का क्या है कोड: भारत के पड़ोसी देशों के अंतरराष्ट्रीय कंट्री कोड अलग-अलग हैं। पाकिस्तान का +92, अफगानिस्तान का +93, नेपाल का +977, भूटान का +975, बांग्लादेश का +880, श्रीलंका का +94, म्यांमार का +95 और चीन (Mainland China) का +86 है। इन कोड्स से कॉल्स सही ढंग से रूट होती हैं।

भारतीय टोल-फ्री नंबर

भारतीय टोल-फ्री नंबर (जैसे 1800...) अक्सर विदेश से डायरेक्ट डायल नहीं किए जा सकते। विदेश से कॉल करने के लिए सामान्य +91 नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है।भारत जैसे विशाल और अधिक जनसंख्या वाले देश को +91 मिलना दूरसंचार इतिहास में एक अहम कदम था।