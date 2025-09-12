Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
आसमान नीला ही क्यों होता है, हरा या लाल क्यों नहीं?

By Bagesh Yadav
Sep 12, 2025, 18:59 IST

भौतिकी और रसायन विज्ञान के नजरिए से जानें कि आसमान नीला क्यों होता है। इस लेख में हम रैले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering), प्रकाश की तरंग दैर्ध्य (wavelengths), और वायुमंडलीय संरचना के पीछे के विज्ञान को विस्तार से समझेंगे।

क्या आपने कभी साफ दिन में ऊपर फैले नीले आसमान को देखकर सोचा है कि यह हरा या लाल क्यों नहीं होता? यह सवाल सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसका जवाब रसायन विज्ञान और भौतिकी के दिलचस्प तालमेल में छिपा है। यही विज्ञान हमारे आसपास के रंगों को तय करता है।

आसमान का नीला रंग सूरज की रोशनी और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच होने वाली एक जटिल क्रिया का नतीजा है। इसे मुख्य रूप से रैले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering) नामक घटना से समझा जा सकता है।

यह लेख बताता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। इसमें प्रकाश, वायुमंडल की बनावट और मानव दृष्टि की बुनियादी अवधारणाओं का इस्तेमाल किया गया है।

सूरज की रोशनी की प्रकृति

आसमान नीला क्यों है, यह समझने के लिए सबसे पहले सूरज की रोशनी की प्रकृति को समझना जरूरी है। सूरज की रोशनी, जिसे सौर विकिरण भी कहते हैं, अलग-अलग तरंग दैर्ध्य (wavelengths) वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एक स्पेक्ट्रम से बनी होती है।

इस स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश (visible light) भी शामिल है। यह उन तरंग दैर्ध्य की सीमा है जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं। यह बैंगनी (~380 नैनोमीटर) से लेकर लाल (~750 नैनोमीटर) तक फैली होती है।

हालांकि सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई देती है, लेकिन यह इन सभी रंगों का मिश्रण होती है। हर रंग रंग की हमारी समग्र धारणा में अलग-अलग योगदान देता है।

जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यह हवा में मौजूद अणुओं और छोटे कणों से टकराती है। हमें आसमान का जो रंग दिखाई देता है, उसे तय करने में यह टकराव बहुत अहम भूमिका निभाता है।

पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना

पृथ्वी का वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन (लगभग 78%) और ऑक्सीजन (लगभग 21%) हैं। इसके साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं।

इसके अलावा, वायुमंडल में धूल, परागकण और धुएं जैसे छोटे कण भी होते हैं। इन अणुओं और कणों का आकार और वितरण यह तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सूरज की रोशनी कैसे बिखरती है।

रैले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering): मुख्य प्रक्रिया

आसमान के नीले रंग के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रक्रिया रैले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering) है। इसका नाम ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रैले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में पहली बार इसका वर्णन किया था।

रैले प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश अपनी तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों से टकराता है। खासकर, वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणुओं से।

रैले प्रकीर्णन की मुख्य विशेषताएं:

तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता: रैले प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि छोटी तरंग दैर्ध्य (नीला और बैंगनी) लंबी तरंग दैर्ध्य (लाल और पीला) की तुलना में कहीं ज्यादा बिखरती हैं।

बिखराव का कोण: यह बिखराव छोटे कोणों पर ज्यादा प्रभावी होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश सभी दिशाओं में बिखरता है, लेकिन इसकी तीव्रता कोण के साथ बदलती है।

इन विशेषताओं को देखते हुए, नीली रोशनी, जिसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है (~450–495 nm), लाल रोशनी (~620–750 nm) की तुलना में लगभग दस गुना ज्यादा बिखरती है। हालांकि बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और भी छोटी होती है और वह और भी ज्यादा बिखरता है, फिर भी हमें आसमान बैंगनी नहीं दिखाई देता। इसके कई कारण हैं।

रंगों को लेकर मानवीय धारणा

हम आसमान का रंग कैसा देखते हैं, यह सिर्फ प्रकाश के बिखरने की भौतिकी पर ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों की जैविक बनावट पर भी निर्भर करता है। मनुष्य की आंखों में तीन तरह की शंकु कोशिकाएं (cone cells) होती हैं। हर कोशिका तरंग दैर्ध्य की अलग-अलग रेंज के प्रति संवेदनशील होती है: लाल, हरा और नीला।

हरे और लाल रंग के लिए जिम्मेदार शंकु कोशिकाएं नीले और बैंगनी रंग की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा, वायुमंडल बैंगनी प्रकाश का कुछ हिस्सा सोख लेता है। इसलिए हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से बिखरे हुए नीले प्रकाश को ही आसमान के रंग के रूप में देखता है।

वायुमंडलीय संरचना की भूमिका

जहां रैले प्रकीर्णन आसमान के नीले रंग की वजह बताता है, वहीं पृथ्वी के वायुमंडल की खास बनावट इस प्रभाव को और बढ़ा देती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं की बहुतायत आने वाली सूरज की रोशनी को बिखेरने के लिए पर्याप्त कण प्रदान करती है।

इसके अलावा, बड़े कणों की गैर-मौजूदगी मी प्रकीर्णन (Mie scattering) को कम करती है, जो तरंग दैर्ध्य पर कम निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आसमान सफेद या ग्रे दिखाई देता।

मी प्रकीर्णन (Mie Scattering) बनाम रैले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering):

रैले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering): यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे अणुओं के कारण होता है। इसके कारण यह तरंग दैर्ध्य पर बहुत निर्भर करता है और छोटी तरंग दैर्ध्य को प्राथमिकता से बिखेरता है।

मी प्रकीर्णन (Mie Scattering): यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार के बराबर बड़े कणों के कारण होता है। नतीजतन, यह तरंग दैर्ध्य पर कम निर्भर करता है और सभी रंगों को लगभग एक समान रूप से बिखेरता है।

जब वायुमंडल में बड़े कण मौजूद होते हैं—जैसे कि कोहरे, धुंध या प्रदूषण में—तो मी प्रकीर्णन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आसमान सफेद या हल्के रंग का दिखाई दे सकता है।

सूर्य की स्थिति का प्रभाव

आसमान का रंग आकाश में सूरज की स्थिति के साथ बदलता है। यह प्रकाश के बिखरने की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। दोपहर के समय, जब सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, तो सूरज की रोशनी वायुमंडल में एक छोटा रास्ता तय करती है। इससे बिखराव कम होता है और आसमान गहरा नीला दिखाई देता है।

इसके विपरीत, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूरज की रोशनी एक लंबे वायुमंडलीय रास्ते से होकर गुजरती है। इससे ज्यादा नीली और हरी रोशनी सीधी नजर से बाहर बिखर जाती है और लंबी तरंग दैर्ध्य जैसे लाल और नारंगी रंग हावी हो जाते हैं। इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में चटख रंग दिखाई देते हैं।

आसमान के रंग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

कई अन्य कारक भी आसमान के रंग को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

वायुमंडलीय स्थितियां: नमी, धूल और प्रदूषण का स्तर बिखरने के गुणों को बदल सकता है, जिससे आसमान के रंग की तीव्रता और छटा बदल जाती है।

भौगोलिक स्थान: ध्रुवों या भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्रों में वायुमंडलीय संरचना और सूरज की रोशनी के कोणों में भिन्नता के कारण आसमान के अलग-अलग रंग दिखाई दे सकते हैं।

ऊंचाई: अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल पतला होता है, जिसके कारण बिखराव कम होता है और आसमान ज्यादा गहरा नीला दिखाई देता है।

मौसम के पैटर्न: बादल और वायुमंडलीय गड़बड़ियां प्रकाश को अलग-अलग तरह से परावर्तित और बिखेर सकती हैं, जिससे आसमान का रंग प्रभावित होता है।

