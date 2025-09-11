Fastest T20I Chases: T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज महज इतने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें Top 5

एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को धूल चटाते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने टी20I क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज़ रन चेज़ पूरा कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम की ताक़त का अंदाजा लगा सकते है कि टीम कितनी तेजी से लक्ष्य का पीछा कर सकती है। आक्रामक बल्लेबाज़ी और स्ट्रांग बैटिंग लाइन-अप के लिए पहचानी जाने वाली टीम इंडिया कई बार यह साबित किया है कि छोटे लक्ष्य को भी वह रिकॉर्ड समय में हासिल कर सकता है। कई मौकों पर टीम इंडिया ने विरोधियों को पूरी तरह पछाड़ते हुए पावर-पैक अंदाज़ में जीत दर्ज की है।

भारत का सबसे तेज रन चेज:

4.3 ओवर बनाम UAE, 2025 (लक्ष्य: 58): एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में भारत ने UAE को पटखनी देते हुए, अपने टी20I क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज रन चेज पूरा किया है. UAE के खिलाफ भारत ने महज़ 4.3 ओवर में 58 रन का टारगेट चेज़ कर डाला। यह भारत का अब तक का सबसे तेज़ T20I रन चेज़ रहा। ओपनर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए चौकों-छक्कों की बारिश कर दी।