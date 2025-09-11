Fastest T20I Chases: T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज महज इतने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें Top 5

एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को धूल चटाते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने टी20I क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज़ रन चेज़ पूरा कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम की ताक़त का अंदाजा लगा सकते है कि टीम कितनी तेजी से लक्ष्य का पीछा कर सकती है। आक्रामक बल्लेबाज़ी और स्ट्रांग बैटिंग लाइन-अप के लिए पहचानी जाने वाली टीम इंडिया कई बार यह साबित किया है कि छोटे लक्ष्य को भी वह रिकॉर्ड समय में हासिल कर सकता है। कई मौकों पर टीम इंडिया ने विरोधियों को पूरी तरह पछाड़ते हुए पावर-पैक अंदाज़ में जीत दर्ज की है।
भारत का सबसे तेज रन चेज:
4.3 ओवर बनाम UAE, 2025 (लक्ष्य: 58): एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में भारत ने UAE को पटखनी देते हुए, अपने टी20I क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज रन चेज पूरा किया है. UAE के खिलाफ भारत ने महज़ 4.3 ओवर में 58 रन का टारगेट चेज़ कर डाला। यह भारत का अब तक का सबसे तेज़ T20I रन चेज़ रहा। ओपनर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए चौकों-छक्कों की बारिश कर दी।
भारत का T20I में सबसे तेज रन चेज:
टीम इंडिया के सबसे तेज़ T20I रन चेज़ आप यहां देख सकते है-
|
ओवर
|
बनाम
|
वर्ष
|
टारगेट (रन)
|
4.3
|
यूएई
|
2025
|
58
|
6.3
|
स्कॉटलैंड
|
2021
|
86
|
9.2
|
बांग्लादेश
|
2023
|
97
|
10.1
|
यूएई
|
2016
|
82
|
11.5
|
बांग्लादेश
|
2024
|
128
6.3 ओवर बनाम स्कॉटलैंड, 2021 (टारगेट: 86)
2021 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत ने 86 रन का पीछा सिर्फ 6.3 ओवर में पूरा कर लिया था। इस जीत ने भारत का नेट रन रेट शानदार तरीके से बढ़ा दिया।
9.2 ओवर बनाम बांग्लादेश, 2023 (टारगेट: 97)
2023 में बांग्लादेश जैसी मज़बूत गेंदबाज़ी अटैक के सामने भारत ने 97 रन का लक्ष्य केवल 9.2 ओवर में हासिल किया। टॉप ऑर्डर की धमाकेदार शुरुआत ने मैच को एकतरफ़ा बना दिया।
10.1 ओवर बनाम UAE, 2016 (टारगेट: 82)
2016 एशिया कप में भारत ने UAE के खिलाफ 82 रन का टारगेट सिर्फ 10.1 ओवर में हासिल कर लिया। छोटा लक्ष्य होने के बावजूद बल्लेबाज़ों ने पूरी प्रोफेशनलिज़्म से तेज़ चेज़ किया।
11.5 ओवर बनाम बांग्लादेश, 2024 (टारगेट: 128)
2024 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 128 रन का पीछा सिर्फ 11.5 ओवर में पूरा कर दिया। यह मैच इसलिए ख़ास रहा क्योंकि लक्ष्य बड़ा था लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने निडर होकर स्ट्रोकप्ले दिखाया।
