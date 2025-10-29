EPFO से PF निकासी के क्या हैं नए नियम, जानें यहां

RRB JE Notification 2025
EPFO के नए पीएफ निकासी नियम 2025 में आसान प्रक्रियाएं, कम समय और बेहतर रिटायरमेंट लाभ शामिल हैं। अपडेट किए गए नियम पैसों तक आसान पहुंच देते हैं, नौकरी की अवधि से जुड़ी शर्तों को कम करते हैं और लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन बड़े सुधारों, श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किए गए मिथकों और भारत भर में EPF सदस्यों पर इन बदलावों के असर के बारे में जानें।

पीएफ निकासी के क्या हैं नियम
पीएफ निकासी के क्या हैं नियम

हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सुधारों के बारे में एक भ्रामक धारणा बनाई है। ये पोस्ट झूठे हैं और दावा करते हैं कि निकासी की पात्रता, फंड तक पहुंच और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों में बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि, श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO ने यह स्पष्ट किया है कि ये आरोप तथ्यात्मक नहीं हैं, बल्कि गलत समझे गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा में EPFO की क्या भूमिका है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देता है। यह लंबी अवधि के लिए बचत, रिटायरमेंट और सामाजिक कल्याण की गारंटी देता है। नए सुधार निकासी के नियमों को आसान बनाएंगे और साथ ही सदस्यों को एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेंगे।

परामर्श: इन प्रस्तावित बदलावों को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने मंजूरी दी है। इस बोर्ड में कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन सुधारों में फंड तक आसान पहुंच देने और लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के बीच एक संतुलन बनाया गया है।

पुराने पीएफ निकासी नियम बनाम नए पीएफ निकासी नियम

सुविधा

पुराने नियम

नए नियम

समय से पहले अंतिम निपटान / पेंशन निकासी की समय-सीमा

अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए, शादी के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50% ब्याज के साथ निकाला जा सकता था। शिक्षा के लिए इसका लाभ कुल तीन बार उठाया जा सकता था।

अंतिम निपटान की सीमा अब 60 दिन कर दी गई है। पेंशन निकासी की समय-सीमा अब 6 महीने है।

न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना

अलग-अलग था। उदाहरण के लिए, शादी के लिए कम से कम 7 साल की सदस्यता जरूरी थी।

भविष्य निधि (PF) योगदान का 20% न्यूनतम बैलेंस के रूप में खाते में रहना चाहिए।

निकासी की राशि

अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए, शादी के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50% ब्याज के साथ निकालने की अनुमति थी।

अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, शादी के लिए अब कर्मचारी के हिस्से का 50% तक निकालने की अनुमति है।

निकासी की संख्या

अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए, शादी के लिए निकासी सदस्यता के वर्षों से जुड़ी थी।

अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, शिक्षा की जरूरतों के लिए अब 3 बार तक निकासी की अनुमति है।

नौकरी की अवधि की शर्त

अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए, शादी के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी जरूरी थी।

सभी आंशिक निकासी के लिए एक समान रूप से 5 साल की न्यूनतम नौकरी की अवधि जरूरी है।

शिक्षा और शादी के लिए निकासी

इन उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी के लिए एक समान रूप से 7 साल की नौकरी जरूरी थी।

शिक्षा की जरूरतों और शादी के लिए 3 बार तक निकासी की अनुमति है।

क्लेम सेटलमेंट / दस्तावेजीकरण

सभी आंशिक निकासी के लिए कई खास कारण और घोषणाएं जरूरी थीं।

अब सिर्फ आंशिक निकासी के लिए कारण/घोषणा जरूरी है।

नए पीएफ निकासी के आसान नियम क्या हैं?

पहले, EPF निकासी की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें पात्रता की कई शर्तें और लंबा इंतजार करना पड़ता था। आंशिक निकासी के 13 तरह के प्रावधान थे, जिससे सदस्य भ्रमित हो जाते थे। इसके कारण अक्सर क्लेम खारिज हो जाते थे और देरी होती थी।

नए एकल संरचनात्मक ढांचे के तहत:

-आंशिक निकासी के सभी 13 प्रकारों को मिलाकर एक सरल प्रणाली बना दी गई है।

-सदस्य अब पात्र राशि का 75 प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान और जमा हुआ ब्याज शामिल है।

-निकासी के लिए नौकरी की अवधि को पिछले 5-7 सालों की तुलना में घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

-इसका मतलब है कि अब कर्मचारी केवल एक साल की नौकरी के बाद ही बहुत कम उम्र में बड़ी रकम निकाल सकते हैं।

कर्मचारी लंबी अवधि के लाभों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

अतीत में, बार-बार निकासी से सदस्यों की रिटायरमेंट बचत कम हो गई थी। अंतिम निपटान के समय लगभग आधे सदस्यों के पास 20,000 रुपये से कम और तीन-चौथाई सदस्यों के पास 50,000 रुपये से कम होते थे। यह सामाजिक सुरक्षा और चक्रवृद्धि ब्याज (जो 8.25 प्रतिशत है) की ताकत के विपरीत था।

इससे बचने के लिए CBT ने आम सहमति से यह तय किया कि एक सम्मानजनक रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए भविष्य निधि का एक-चौथाई हिस्सा रोका जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों के पास रिटायरमेंट के बाद भी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा हो।

ये मुख्य बातें शामिल

-सदस्य 10 साल की नौकरी के बाद अपना रिटायरमेंट फंड निकाल सकेंगे। हालांकि, केवल उन्हीं लोगों को मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा, जिन्होंने 58 साल की उम्र तक पहुंचने पर 10 साल की EPS सदस्यता पूरी कर ली है।

-वर्तमान में, पेंशन के सदस्य अपना फंड पहले ही निकाल लेते हैं (लगभग 75 प्रतिशत) और भविष्य में अपने पेंशन लाभ खो देते हैं।

-निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। इसका उद्देश्य योजना धारक को लंबी अवधि तक पेंशन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

-यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सदस्यों और उनके परिवारों को असामयिक मृत्यु होने पर भी पेंशन की सुरक्षा मिलती रहे।

निष्कर्ष

EPFO में नए सुधारों का उद्देश्य भविष्य निधि प्रणाली को सरल, ज्यादा पारदर्शी और खुला बनाना है। साथ ही, इसका मकसद भारतीय कर्मचारियों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह सुझाव दिया जाता है कि सदस्य सही जानकारी पाने के लिए केवल EPFO के आधिकारिक सर्कुलर या श्रम और रोजगार मंत्रालय की सूचनाएं देखें। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दें।

EPFO सामाजिक सुरक्षा के उन स्तंभों में से एक बना हुआ है, जो लाखों भारतीय कर्मचारियों की वित्तीय स्वतंत्रता, स्थिरता और रिटायरमेंट सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

