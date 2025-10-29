RRB JE Notification 2025
ट्रेन के अंत में क्यों लिखा होता है ‘X’, जानें जवाब

By Kishan Kumar
Oct 29, 2025, 13:22 IST

क्या आपने कभी भारतीय ट्रेनों के आखिरी डिब्बे पर बने "X" के निशान पर ध्यान दिया है? यह निशान सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया जाता। यह यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह बताता है कि ट्रेन पूरी गुजर चुकी है और कोहरे या रात के समय ट्रेन को देखने में मदद करता है। आइए, भारतीय रेलवे के डिब्बों पर बने इस "X" निशान के उद्देश्य, महत्त्व और आपातकालीन भूमिका के बारे में जानते हैं।

ट्रेन कोच पर क्यों होता है एक्स का निशान
ट्रेन कोच पर क्यों होता है एक्स का निशान

भारत में खनिजों, कच्चे माल या यात्रियों को ले जाने के लिए परिवहन के कई साधन हैं। लेकिन, इन सब में भारतीय रेलवे की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे परिवहन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों में से एक है। इसे इसकी सुविधा, किफायती दाम और पूरे देश में फैले नेटवर्क के लिए भी पसंद किया जाता है।

लेकिन, क्या आपने कभी यात्रा के दौरान सोचा है कि भारतीय ट्रेनों के आखिरी डिब्बे पर "X" का निशान क्यों होता है? आखिरी डिब्बे पर बने इस "X" का क्या महत्त्व है?

आइए, आखिरी डिब्बे पर बने "X" निशान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी के बारे में जानते हैं।

आखिरी डिब्बे पर "X" निशान का उद्देश्य क्या है?

ट्रेन पर "X" निशान का मुख्य काम यह पक्का करना है कि ट्रेन के सभी डिब्बे स्टेशन से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। यह रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विजुअल संकेत का भी काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी ट्रेन सफलतापूर्वक गुजर गई है। यह "X" निशान सर्दियों के मौसम में कम रोशनी के समय एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोहरे, बारिश या रात के समय, जब सिर्फ सिग्नल पर भरोसा करना काफी नहीं होता है।

यह सुरक्षा और संचालन के लिए एक मार्कर का काम करता है। आखिरी डिब्बे पर बना "X" का निशान रेलवे को यह जांचने में मदद करता है कि कोई डिब्बा पीछे तो नहीं छूट गया है, जिससे सभी स्टेशनों पर ट्रेन का संचालन आसानी से हो सके।

आपातकालीन स्थितियों में आखिरी डिब्बे पर "X" निशान का क्या महत्त्व है?

किसी दुर्लभ स्थिति में कोई डिब्बा गलती से ट्रेन से अलग हो सकता है। अगर आखिरी डिब्बे पर "X" का निशान नहीं दिखता है, तो रेलवे तुरंत इस स्थिति के लिए सतर्क हो जाता है। इस तुरंत पहचान से अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने, छूटे हुए डिब्बे का पता लगाने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए, "X" का निशान यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को बेहतर बनाने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है।

आखिरी डिब्बे पर "X" निशान के अलावा और कौन-से संकेतक होते हैं?

"X" एक मुख्य मार्कर है, लेकिन भारतीय रेलवे आखिरी डिब्बे की पहचान के लिए कुछ और संकेतकों का भी इस्तेमाल करता है:

-दिन का संकेतक: आखिरी डिब्बे पर "LV" (लास्ट व्हीकल) लिखा एक बोर्ड लगा होता है, जो साफ तौर पर ट्रेन के अंत को दर्शाता है।

-रात का संकेतक: आखिरी डिब्बे पर एक लाल रंग की टिमटिमाती हुई बत्ती लगी होती है। यह तब देखने में मदद करती है, जब "X" का निशान साफ न दिख रहा हो।

ये अतिरिक्त मार्कर "X" के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रेलवे कर्मचारी किसी भी समय ट्रेन के पूरी तरह से गुजर जाने की पुष्टि कर सकें, जिससे रेलवे की कुल सुरक्षा और कुशलता बढ़ती है।

बेहतर दृश्यता के लिए रिफ्लेक्टिव पेंट

आखिरी डिब्बे पर "X" के निशान को हर तरह की रोशनी में साफ दिखाने के लिए रेलवे रिफ्लेक्टिव या रेडियम पेंट का इस्तेमाल करता है ताकि यह साफ चमके। इस खास कोटिंग की वजह से इस निशान को रात में या कोहरे में आसानी से देखा जा सकता है। इससे स्टेशन मास्टर और रेलवे अधिकारी भरोसे के साथ आखिरी डिब्बे की पहचान कर पाते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय ट्रेनों के आखिरी डिब्बे पर बना "X" सिर्फ एक निशान से कहीं बढ़कर है। यह एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा मार्कर है। यह रेलवे कर्मचारियों को यह जांचने में मदद करता है कि ट्रेन पूरी गुजर चुकी है या नहीं, आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने और संचालन को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। अगली बार जब आप ट्रेन से यात्रा करें, तो इस "X" पर जरूर ध्यान दें — यह एक छोटा सा निशान है, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

