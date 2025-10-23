एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन-सा है, जानें यहां

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। क्योंकि, यह न सिर्फ यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी रेलवे का महत्त्वपूर्ण किरदार है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। रेलवे जितनी कमाई यात्री टिकट से करता है, उससे अधिक कमाई माल ढुलाई से करता है।

भारत में कई छोटे-बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी भारत में मौजूद है। कौन-सा है यह रेलवे स्टेशन, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 7 हजार से अधिक रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन 13 हजार से अधिक पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक रहती है।