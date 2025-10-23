TNPSC Group 4 Result 2025
एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन-सा है, जानें यहां

By Kishan Kumar
Oct 23, 2025, 16:44 IST

क्या आप जानते हैं कि भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मौजूद है। ऐसे में यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। कौन-सा है यह रेलवे जंक्शन, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन
एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। क्योंकि, यह न सिर्फ यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी रेलवे का महत्त्वपूर्ण किरदार है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। रेलवे जितनी कमाई यात्री टिकट से करता है, उससे अधिक कमाई माल ढुलाई से करता है।

भारत में कई छोटे-बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी भारत में मौजूद है। कौन-सा है यह रेलवे स्टेशन, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 7 हजार से अधिक रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन 13 हजार से अधिक पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक रहती है। 

क्या होता है जंक्शन रेलवे स्टेशन

जंक्शन रेलवे स्टेशन उस स्टेशन को कहा जाता है, जहां तीन या इससे अधिक दिशाओं से रेलवे लाइनें आकर मिलती हैं या जाती हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग-अलग दिशाओं में सफर किया जा सकता है। जंक्शन रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में बड़े होते हैं और यहां कई प्रमुख ट्रेनों का भी स्टॉपेज होता है। 

एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन-सा है

अब सवाल है कि रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कौन-सा है, तो आपको बता दें कि बिहार का सोनपुर रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। 

किस प्रकार है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन

सोनपुर रेलवे जंक्शन की स्थापना 1880 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ब्रिटिशकालीन यह रेलवे स्टेशन प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल है। ऐसे में यहां से 8 से अधिक प्रमुख रेलवे लाइनें निकलती हैं। यहां से छपरा, हाजीपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर और कटिहार से ट्रेनें आती हैं। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

