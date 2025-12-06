किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा, जानें नाम

राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे का राजा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी गति, शानदार सुविधाओं और शाही आराम के लिए जानी जाती है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली को देश भर के महत्त्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। "राजधानी" शब्द का मतलब ही है राजधानी शहर। यह ट्रेन गर्व से भारत की राजधानी को कई राज्यों की राजधानियों से जोड़ती है। यह ट्रेन रेलवे यात्रा में भारत के गौरव का प्रतीक है। लोग इसे समय पर चलने, अच्छी सेवा और आरामदायक सफर के लिए पसंद करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस को राजा क्यों कहा जाता है? राजधानी एक्सप्रेस को अपनी बेहतर सुविधाओं, सबसे तेज समय-सारणी और भारतीय रेलवे प्रणाली में ऊंचे दर्जे के कारण यह शाही नाम मिला है। यह भारत की पहली पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड (AC) एक्सप्रेस ट्रेन थी। इसने आराम और मेहमान-नवाजी के नए मानक तय किए। रेलवे रूट पर इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह बिना किसी देरी के समय पर चले और कोई दूसरी ट्रेन इससे आगे न निकले। अपने साफ-सुथरे डिब्बों, स्वादिष्ट भोजन और शांत आरामदायक सफर के साथ, यह यात्रियों को सच में एक शाही अनुभव देती है। यही वजह है कि इसे भारतीय रेलवे का राजा कहना बिल्कुल सही है।

राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 को शुरू हुई थी। यह नई दिल्ली को हावड़ा (कोलकाता) से जोड़ती थी। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इसने दो बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल 17 घंटे कर दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस ट्रेन की सफलता ने भारतीय रेलवे को सालों-साल और भी राजधानी रूट शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इससे राजधानी शहर मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु और गुवाहाटी जैसे अन्य महानगरों से जुड़ गया। आज भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भारत के विकास, गति और आधुनिकीकरण का प्रतीक हैं। भारत की टॉप राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें 1. हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस यह 1969 में शुरू हुई पहली और सबसे पुरानी राजधानी है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है। यह समय पर चलने, सुंदर रास्तों और बेहतरीन सेवा के लिए जानी जाती है। कई यात्री आज भी इसे सभी राजधानी ट्रेनों में सबसे खास मानते हैं।