किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा, जानें नाम

By Kishan Kumar
Dec 6, 2025, 10:00 IST

राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे का राजा कहा जाता है। राजधानी भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है, जो नई दिल्ली को प्रमुख शहरों से जोड़ती है। आइए, इसके इतिहास, खासियत और टॉप 5 राजधानी रूट के बारे में जानें। इसके अलावा, शताब्दी, दुरंतो, तेजस और महाराजा एक्सप्रेस जैसी अन्य लग्जरी ट्रेनों के बारे में भी जानकारी पाएं।

भारतीय रेलवे
राजधानी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे का राजा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी गति, शानदार सुविधाओं और शाही आराम के लिए जानी जाती है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली को देश भर के महत्त्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। "राजधानी" शब्द का मतलब ही है राजधानी शहर। यह ट्रेन गर्व से भारत की राजधानी को कई राज्यों की राजधानियों से जोड़ती है। यह ट्रेन रेलवे यात्रा में भारत के गौरव का प्रतीक है। लोग इसे समय पर चलने, अच्छी सेवा और आरामदायक सफर के लिए पसंद करते हैं।

राजधानी एक्सप्रेस को राजा क्यों कहा जाता है?

राजधानी एक्सप्रेस को अपनी बेहतर सुविधाओं, सबसे तेज समय-सारणी और भारतीय रेलवे प्रणाली में ऊंचे दर्जे के कारण यह शाही नाम मिला है। यह भारत की पहली पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड (AC) एक्सप्रेस ट्रेन थी। इसने आराम और मेहमान-नवाजी के नए मानक तय किए। रेलवे रूट पर इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह बिना किसी देरी के समय पर चले और कोई दूसरी ट्रेन इससे आगे न निकले। अपने साफ-सुथरे डिब्बों, स्वादिष्ट भोजन और शांत आरामदायक सफर के साथ, यह यात्रियों को सच में एक शाही अनुभव देती है। यही वजह है कि इसे भारतीय रेलवे का राजा कहना बिल्कुल सही है।

राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई?

सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 को शुरू हुई थी। यह नई दिल्ली को हावड़ा (कोलकाता) से जोड़ती थी। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इसने दो बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल 17 घंटे कर दिया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस ट्रेन की सफलता ने भारतीय रेलवे को सालों-साल और भी राजधानी रूट शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इससे राजधानी शहर मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु और गुवाहाटी जैसे अन्य महानगरों से जुड़ गया। आज भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भारत के विकास, गति और आधुनिकीकरण का प्रतीक हैं।

भारत की टॉप राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें

1. हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

यह 1969 में शुरू हुई पहली और सबसे पुरानी राजधानी है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है। यह समय पर चलने, सुंदर रास्तों और बेहतरीन सेवा के लिए जानी जाती है। कई यात्री आज भी इसे सभी राजधानी ट्रेनों में सबसे खास मानते हैं।

2. मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

यह राजधानी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को देश की राजधानी से जोड़ती है। यह भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है, जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। सुंदर डिब्बों, शानदार भोजन और प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण, यह इन दो महानगरों के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों और पर्यटकों की पहली पसंद है।

3. बंगलुरु-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

2,300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली यह राजधानी, टेक्नोलॉजी की राजधानी बंगलुरु को नई दिल्ली से जोड़ती है। यह अपनी लंबी, लेकिन आरामदायक यात्रा, दक्षिण भारत के सुंदर नजारों और अच्छी कैटरिंग सेवा के लिए जानी जाती है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं।

4. चेन्नई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

यह राजधानी दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र चेन्नई को देश की राजधानी से जोड़ती है। यह अपनी आरामदायक रात भर की यात्रा, स्वादिष्ट क्षेत्रीय भोजन और आरामदायक सोने की व्यवस्था के लिए लोकप्रिय है। यह कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जिससे अलग-अलग राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलती है।

5. गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

यह राजधानी पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के दिल यानी दिल्ली से जोड़ती है। यह खूबसूरत हरी-भरी घाटियों, नदियों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। यह पूर्वोत्तर को दिल्ली से जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती है और अपनी साफ-सफाई, विनम्र कर्मचारियों और असम तथा बिहार से गुजरने वाले सुंदर रास्ते के लिए जानी जाती है।

