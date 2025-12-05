भारतीय इतिहास से जुड़े महत्त्वपूर्ण सवाल और जवाब, यहां देखें

भारत के इतिहास में कई दौर शामिल हैं। इसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप की प्रागैतिहासिक बस्तियों और समाजों से होती है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से विकास हुआ और फिर इंडो-आर्यन संस्कृति के साथ मिलकर वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। फिर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके बाद, तीन हजार सालों से भी ज्यादा समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों में कई ताकतवर राजवंशों और साम्राज्यों का दौर चला। मध्यकाल में हिंदू शक्तियों के साथ-साथ मुस्लिम शासकों का भी विकास हुआ। इसके बाद यूरोपीय व्यापारी आए, जिसके कारण ब्रिटिश भारत की स्थापना हुई। अंत में, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और भारतीय गणराज्य का निर्माण हुआ।
1. किस वेद को 'गीतों की पुस्तक' (Book of Chants) के रूप में जाना जाता है?
A) ऋग्वेद
B) यजुर्वेद
C) सामवेद
D) अथर्ववेद
उत्तर: C) सामवेद
व्याख्या: सामवेद में भजन और धुनें हैं, जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है।
2. 'ग्रेट बाथ' सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाया गया था?
A) मोहनजोदड़ो
B) हड़प्पा
C) लोथल
D) कालीबंगन
उत्तर: A) मोहनजोदड़ो
व्याख्या: 'ग्रेट बाथ' मोहनजोदड़ो में खोजी गई एक उन्नत जल संरचना थी। माना जाता है कि इसका धार्मिक महत्त्व था।
3. तमिल महाकाव्य 'सिलप्पतिकारम' की रचना किसने की?
A) इलंगो आदिगल
B) तिरुवल्लुवर
C) कंबन
D) सेक्किझार
उत्तर: A) इलंगो आदिगल
व्याख्या: सिलप्पतिकारम प्रेम और न्याय की कहानी है। यह सबसे पुराने तमिल महाकाव्यों में से एक है।
4. किस गुप्त शासक को "भारत का नेपोलियन" कहा जाता था?
A) समुद्रगुप्त
B) चंद्रगुप्त I
C) स्कंदगुप्त
D) कुमारगुप्त
उत्तर: A) समुद्रगुप्त
व्याख्या: समुद्रगुप्त ने अपनी विशाल जीतों और गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए यह उपाधि हासिल की थी।
5. दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी?
A) इल्तुतमिश
B) बलबन
C) सिकंदर लोदी
D) फिरोज शाह तुगलक
उत्तर: C) सिकंदर लोदी
व्याख्या: सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था।
6. तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था?
A) महमूद गजनी
B) मुहम्मद गोरी
C) तैमूर
D) कुतुबुद्दीन ऐबक
उत्तर: B) मुहम्मद गोरी
व्याख्या: मुहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जिससे उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई।
7. ‘आइन-ए-अकबरी’ का लेखक कौन था?
A) अबुल फजल
B) बीरबल
C) टोडरमल
D) तानसेन
उत्तर: A) अबुल फजल
व्याख्या: अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने 'आइन-ए-अकबरी' लिखी थी। यह किताब अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है।
8. जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था?
A) लॉर्ड कर्जन
B) लॉर्ड चेम्सफोर्ड
C) लॉर्ड हार्डिंग
D) लॉर्ड इरविन
उत्तर: B) लॉर्ड चेम्सफोर्ड
व्याख्या: जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जब वे भारत के वायसराय थे।
9. 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की?
A) एनी बेसेंट और तिलक
B) महात्मा गांधी
C) सुभाष चंद्र बोस
D) गोपाल कृष्ण गोखले
उत्तर: A) एनी बेसेंट और तिलक
व्याख्या: होम रूल लीग की स्थापना भारत के लिए स्व-शासन और ज्यादा स्वायत्तता की मांग के लिए की गई थी।
10. भारत का संविधान कब अपनाया गया था?
A) 26 जनवरी, 1949
B) 26 नवंबर, 1949
C) 26 जनवरी, 1950
D) 15 अगस्त, 1947
उत्तर: B) 26 नवंबर, 1949
व्याख्या: संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
11. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल कौन थे?
A) राजेंद्र प्रसाद
B) सी. राजगोपालाचारी
C) जवाहरलाल नेहरू
D) वल्लभभाई पटेल
उत्तर: B) सी. राजगोपालाचारी
व्याख्या: सी. राजगोपालाचारी 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर-जनरल बने थे।
12. किस समिति ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी?
A) बलवंत राय मेहता समिति
B) सरकारिया आयोग
C) साइमन कमीशन
D) अशोक मेहता समिति
उत्तर: A) बलवंत राय मेहता समिति
व्याख्या: 1957 की इस समिति ने स्थानीय स्व-शासन को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज लागू करने का सुझाव दिया था।
13. मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था?
A) अहमद शाह
B) महमूद बेगड़ा
C) बहादुर शाह
D) मुहम्मद शाह
उत्तर: C) बहादुर शाह
व्याख्या: गुजरात के बहादुर शाह ने मुगलों के खिलाफ एक रक्षात्मक गठबंधन के तहत 1531 में पुर्तगालियों को दीव का नियंत्रण सौंप दिया था। बाद में अपने इस फैसले पर पछताते हुए, उन्होंने पुर्तगाली प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। 1536 में, बातचीत के दौरान हुई एक झड़प में पुर्तगाली गवर्नर की मौत हो गई और बहादुर शाह डूब गए।
14. राजा राममोहन राय ने कौन-सी किताब लिखी थी, जिसने समाज सुधार आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई?
A) सत्यार्थ प्रकाश
B) तुहफत-उल-मुवाहिदीन
C) रिश्वत की बात
D) द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया
उत्तर: B) तुहफत-उल-मुवाहिदीन
व्याख्या: राजा राममोहन राय ने 'तुहफत-उल-मुवाहिदीन' लिखी थी। इस किताब में एकेश्वरवाद और तर्कवाद के महत्त्व पर चर्चा की गई थी, जिसने भारतीय सुधार आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई।
15. किस घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया?
A) रॉलेट एक्ट का लागू होना
B) भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफलों का उपयोग
C) बंगाल का विभाजन
D) जलियांवाला बाग हत्याकांड
उत्तर: B) भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफलों का उपयोग
व्याख्या: 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल था। यह अफवाह थी कि इन कारतूसों पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
