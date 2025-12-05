UPSSSC PET Result 2026 OUT
Focus
Quick Links
News

XAT 2026 Registration: आज xatonline.in पर बंद हो जाएगा XAT के लिए रजिस्ट्रेशन, जल्द करें रजिस्टर

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 5, 2025, 14:51 IST

जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (XLRI) आज, 5 दिसंबर, 2025 को रात 11:59 बजे ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर XAT 2026 रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। सभी छात्र जल्द से जल्द रजिस्टर करें।

Add as a preferred source on Google
Join us
XLRI will close XAT 2026 registrations today
XLRI will close XAT 2026 registrations today
Register for Result Updates

XAT 2026 Registration: जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (XLRI) आज, 5 दिसंबर, 2025 को जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। जो छात्र इस मैनेजमेंट एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वह रात 11:59 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाकर रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन की डेट्स आगे बढ़ाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए छात्र आज ही जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें।

XAT 2026 की मुख्य बातें

नीचे दी गई टेबल में XAT 2026 परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी देखें:

इवेंट डिटेल्स
इवेंट का नाम  XAT 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
एग्जाम का नाम  जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT)
बोर्ड का नाम  जेवियर श्रम संबंध संस्थान (XLRI)
शैक्षणिक वर्ष  2026-27
ऑफिशियल वेबसाइट  xatonline.in 
रजिस्ट्रेशन पोर्टल  applications.xatonline.in 
स्ट्रिम  मैनेजमेंट
लेवल  पोस्ट ग्रेजुएट (PG)
प्रोग्राम  MBA PGDM 
रजिस्ट्रेशन डेट्स  10 जुलाई - 5 दिसंबर, 2025 रात 11:59 बजे तक
क्रेडेंशियल आवश्यक  लॉगिन आईडी
रजिस्ट्रेशन फीस  2200 रुपये

XAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

XAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा। 

  1. ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Registration' बटन दबाएं।
  3. लॉगिन विंडो में अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें।
  4. कैप्चा कोड भरें।
  5. ईमेल के जरिए रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करें।
  6. अपनी पढ़ाई, व्यक्तिगत जानकारी और काम का अनुभव भरें।
  7. जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें।
  8. एग्जाम के लिए शहर चुनें।
  9. अपने आवेदन को जांचें और घोषणा वाले बॉक्स को टिक करें।
  10. ऑनलाइन आवेदन फीस का भुगतान करें।
  11. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

Direct Link - XAT 2026 Registration

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News