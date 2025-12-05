भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है, जानें

HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
By Kishan Kumar
Dec 5, 2025, 13:49 IST

भारत में मेट्रो को शहरों की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जिनसे प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। आज भारत के 20 से अधिक शहरों में मेट्रो आंशिक या पूर्ण रूप से चल रही है और शहरों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट
भारत में जहां भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, तो मेट्रो नेटवर्क को शहरों की लाइफलाइन भी कहा जाता है। आज भारत के 20 से अधिक शहरों में मेट्रो पूर्ण या आंशिक रूप से चल रही है। मेट्रो में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। मेट्रो के माध्यम से कई किलोमीटर की दूरी को बिना ट्रैफिक जाम और एक सीमित समय में ही आरामदायक रूप से कवर किया जा सकता है। आपने भी मेट्रो में कभी-न-कभी जरूर सफर किया होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है। आपको बता दें कि भारत में सबसे लंबा ऑपरेशनल मेट्रो रूट दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन है। यह दिल्ली के चारों ओर चंद्रअर्द्धाकर(U) बनाता है। 

कितना लंबा है मेट्रो रूट

दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का कुल नेटवर्क 57.49 किलोमीटर है, जिसे लाइन-7 भी कहा जाता है। यह लाइन मजलिस पार्क से शुरू होकर बुराड़ी तक है। पहले यह लाइन शिव विहार तक थी, लेकिन अब इसे बुराड़ी तक विस्तार दिया गया है। 

मेट्रो लाइन पर कितने हैं स्टेशन 

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कुल 45 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों में से कुल 38 स्टेशन संचालित हैं, जबकि 7 स्टेशन अभी निर्माणाधीन हैं। इन स्टेशनो पर काम चल रहा है और जल्द ही संचालित होने की उम्मीद है। इन स्टेशनों में यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, सोनिया विहार, जगतपुर गांव, झड़ौदा माजरा और बुराड़ी है। 

83 मिनट में पूरी होती है यात्रा

दिल्ली मेट्रो के सबसे लंबे रूट पर लगने वाला कुल समय 83 मिनट है। इन लाइन पर कुल 11 इंटरचेंज हैं, जहां से आप विभिन्न रूट की मेट्रो लाइन तक पहुंच सकते हैं। 

दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

दूसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की बात करें, तो यह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है। इस लाइन की कुल लंबाई 56.11 किलोमीटर है। यह द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक है।

भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

भारत में दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में शामिल है। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन यात्रा करने वाले औसतन यात्रियों की संख्या 25 से 30 लाख है। यह संख्या त्योहारों पर बढ़ जाती है, जो कि 70 से 80 लाख तक पहुंची हुई है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

