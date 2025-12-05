भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है, जानें

भारत में जहां भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, तो मेट्रो नेटवर्क को शहरों की लाइफलाइन भी कहा जाता है। आज भारत के 20 से अधिक शहरों में मेट्रो पूर्ण या आंशिक रूप से चल रही है। मेट्रो में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। मेट्रो के माध्यम से कई किलोमीटर की दूरी को बिना ट्रैफिक जाम और एक सीमित समय में ही आरामदायक रूप से कवर किया जा सकता है। आपने भी मेट्रो में कभी-न-कभी जरूर सफर किया होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा मेट्रो रूट कौन-सा है। आपको बता दें कि भारत में सबसे लंबा ऑपरेशनल मेट्रो रूट दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन है। यह दिल्ली के चारों ओर चंद्रअर्द्धाकर(U) बनाता है। कितना लंबा है मेट्रो रूट

दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का कुल नेटवर्क 57.49 किलोमीटर है, जिसे लाइन-7 भी कहा जाता है। यह लाइन मजलिस पार्क से शुरू होकर बुराड़ी तक है। पहले यह लाइन शिव विहार तक थी, लेकिन अब इसे बुराड़ी तक विस्तार दिया गया है। मेट्रो लाइन पर कितने हैं स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कुल 45 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों में से कुल 38 स्टेशन संचालित हैं, जबकि 7 स्टेशन अभी निर्माणाधीन हैं। इन स्टेशनो पर काम चल रहा है और जल्द ही संचालित होने की उम्मीद है। इन स्टेशनों में यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, सोनिया विहार, जगतपुर गांव, झड़ौदा माजरा और बुराड़ी है। 83 मिनट में पूरी होती है यात्रा दिल्ली मेट्रो के सबसे लंबे रूट पर लगने वाला कुल समय 83 मिनट है। इन लाइन पर कुल 11 इंटरचेंज हैं, जहां से आप विभिन्न रूट की मेट्रो लाइन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दूसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की बात करें, तो यह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है। इस लाइन की कुल लंबाई 56.11 किलोमीटर है। यह द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक है।