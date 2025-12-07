विमानों का रंग क्यों होता है सफेद, जानें कारण

जब आप किसी एयरपोर्ट पर नजर दौड़ाते हैं, तो एक चीज तुरंत आपका ध्यान खींचती है – ज्यादातर विमान सफेद रंग के होते हैं। चाहे वह एक छोटी घरेलू उड़ान हो या एक विशाल अंतरराष्ट्रीय जेट, ज्यादातर संभावना है कि उसकी बॉडी सफेद होगी और उस पर सिर्फ एयरलाइन का नाम और लोगो पेंट किया होगा। यह सोचने पर एक संयोग लग सकता है। लेकिन, इस तरीके के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। विमान को पेंट करना सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं होता। इसका संबंध सुरक्षा, लागत और यहां तक कि यात्रियों के आराम से भी है। विमानों के लिए सफेद रंग सबसे भरोसेमंद विकल्प है और इसीलिए यह इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है। यहां बताया गया है कि लगभग हर एयरलाइन में इस रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। विमानों को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? 1. गर्मी को बेहतर ढंग से परावर्तित करता है विमान काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और दिन में कई घंटों तक धूप में भी खड़े रहते हैं, जिससे उनका तापमान बढ़ सकता है। इसीलिए, सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर धूप को परावर्तित कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मियों में सफेद शर्ट पहनने से आपको काली शर्ट की तुलना में ठंडा महसूस होता है, विमान को सफेद रंग से पेंट करने से धूप और गर्मी को दूर रखने में मदद मिलती है।

गहरे रंग का विमान सफेद विमान की तुलना में ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे केबिन को ठंडा रखना ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है, क्योंकि इससे विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर ज्यादा भार पड़ता है और ईंधन की खपत भी बढ़ती है। सफेद पेंट का उपयोग करके, एयरलाइंस गैर-जरूरी ऊर्जा की खपत और लागत को कम कर सकती हैं। 2. दरारों और नुकसान का पता लगाना आसान विमानन में सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है और विमानों को सफेद रंगना वास्तव में इस क्षेत्र में मदद करता है। सफेद रंग के कारण जांच के दौरान दरारें, तेल का रिसाव या किसी भी अन्य तरह की सतह की क्षति को देखना बहुत आसान हो जाता है। अगर विमान को गहरे रंगों से रंगा जाता, तो छोटी-छोटी ढांचागत समस्याओं का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता था। चूंकि, हर विमान की नियमित रखरखाव जांच होती है, इसलिए सफेद सतह होने से यह काम तेज, आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।

3. पेंट को जल्दी फीका होने से रोकता है विमानों को बहुत कठोर मौसम की हालतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चिलचिलाती धूप से लेकर ठंडा मौसम तक शामिल है। इसके अलावा, उन्हें ज्यादा ऊंचाई के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जिससे दूसरे रंग आसानी से फीके पड़ सकते हैं या उनकी परत उतर सकती है। वहीं, दूसरी ओर सफेद रंग बेहतर तरीके से टिका रहता है। यह जल्दी फीका नहीं पड़ता, जिसका मतलब है कि विमान लंबे समय तक साफ और नया दिखता है। एयरलाइंस बार-बार पेंट टच-अप या पूरी तरह से दोबारा पेंट कराने के काम से बचकर पैसे बचाती हैं। मेनकोर एविएशन कहता है: "विमान कई तरह की तीव्र वायुमंडलीय और मौसमी हालतों का सामना करते हैं। बर्फ, हवा, बारिश और नियमित तापमान परिवर्तन उनके पेंट को खराब कर देते हैं।" "रंगीन पेंट सफेद की तुलना में तेजी से फीके पड़ते हैं, जिससे वे यात्रियों की नजरों में अपना सारा आकर्षण खो देते हैं। इसके बाद कंपनियों को भारी कीमत पर अपने विमानों को फिर से पेंट कराना पड़ता है। पेंटिंग में आमतौर पर एक से दो सप्ताह लगते हैं, इस दौरान विमान जमीन पर रहता है और कोई कमाई नहीं करता है। इस प्रक्रिया की लागत एक एयरलाइनर के लिए 150,000 डॉलर से 300,000 डॉलर के बीच होती है। इसके अलावा, नया पेंट विमान के लिए एक अतिरिक्त वजन होता है। यह विमान में 550 किलोग्राम तक का अतिरिक्त वजन जोड़ सकता है। वजन बढ़ने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है और एयरलाइंस के मुनाफे में कमी आती है,"।