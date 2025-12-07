UPSSSC PET Result 2026 OUT
विमानों का रंग क्यों होता है सफेद, जानें कारण

By Kishan Kumar
Dec 7, 2025, 10:00 IST

एयरलाइंस अपने विमानों को सफेद रंग से पेंट करना क्यों पसंद करती हैं? यह सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज्यादा है। आइए जानें कि कैसे सफेद पेंट गर्मी को दूर रखने, दरारों को आसानी से देखने, ईंधन पर पैसे बचाने और विमानों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।

जब आप किसी एयरपोर्ट पर नजर दौड़ाते हैं, तो एक चीज तुरंत आपका ध्यान खींचती है – ज्यादातर विमान सफेद रंग के होते हैं। चाहे वह एक छोटी घरेलू उड़ान हो या एक विशाल अंतरराष्ट्रीय जेट, ज्यादातर संभावना है कि उसकी बॉडी सफेद होगी और उस पर सिर्फ एयरलाइन का नाम और लोगो पेंट किया होगा। यह सोचने पर एक संयोग लग सकता है। लेकिन, इस तरीके के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं।

विमान को पेंट करना सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं होता। इसका संबंध सुरक्षा, लागत और यहां तक कि यात्रियों के आराम से भी है। विमानों के लिए सफेद रंग सबसे भरोसेमंद विकल्प है और इसीलिए यह इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है। यहां बताया गया है कि लगभग हर एयरलाइन में इस रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।

विमानों को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है?

1. गर्मी को बेहतर ढंग से परावर्तित करता है

विमान काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और दिन में कई घंटों तक धूप में भी खड़े रहते हैं, जिससे उनका तापमान बढ़ सकता है। इसीलिए, सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर धूप को परावर्तित कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मियों में सफेद शर्ट पहनने से आपको काली शर्ट की तुलना में ठंडा महसूस होता है, विमान को सफेद रंग से पेंट करने से धूप और गर्मी को दूर रखने में मदद मिलती है।

गहरे रंग का विमान सफेद विमान की तुलना में ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे केबिन को ठंडा रखना ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है, क्योंकि इससे विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर ज्यादा भार पड़ता है और ईंधन की खपत भी बढ़ती है। सफेद पेंट का उपयोग करके, एयरलाइंस गैर-जरूरी ऊर्जा की खपत और लागत को कम कर सकती हैं। 

2. दरारों और नुकसान का पता लगाना आसान

विमानन में सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है और विमानों को सफेद रंगना वास्तव में इस क्षेत्र में मदद करता है। सफेद रंग के कारण जांच के दौरान दरारें, तेल का रिसाव या किसी भी अन्य तरह की सतह की क्षति को देखना बहुत आसान हो जाता है।

अगर विमान को गहरे रंगों से रंगा जाता, तो छोटी-छोटी ढांचागत समस्याओं का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता था। चूंकि, हर विमान की नियमित रखरखाव जांच होती है, इसलिए सफेद सतह होने से यह काम तेज, आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।

3. पेंट को जल्दी फीका होने से रोकता है

विमानों को बहुत कठोर मौसम की हालतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चिलचिलाती धूप से लेकर ठंडा मौसम तक शामिल है। इसके अलावा, उन्हें ज्यादा ऊंचाई के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जिससे दूसरे रंग आसानी से फीके पड़ सकते हैं या उनकी परत उतर सकती है।

वहीं, दूसरी ओर सफेद रंग बेहतर तरीके से टिका रहता है। यह जल्दी फीका नहीं पड़ता, जिसका मतलब है कि विमान लंबे समय तक साफ और नया दिखता है। एयरलाइंस बार-बार पेंट टच-अप या पूरी तरह से दोबारा पेंट कराने के काम से बचकर पैसे बचाती हैं। मेनकोर एविएशन कहता है: "विमान कई तरह की तीव्र वायुमंडलीय और मौसमी हालतों का सामना करते हैं। बर्फ, हवा, बारिश और नियमित तापमान परिवर्तन उनके पेंट को खराब कर देते हैं।"

"रंगीन पेंट सफेद की तुलना में तेजी से फीके पड़ते हैं, जिससे वे यात्रियों की नजरों में अपना सारा आकर्षण खो देते हैं। इसके बाद कंपनियों को भारी कीमत पर अपने विमानों को फिर से पेंट कराना पड़ता है। पेंटिंग में आमतौर पर एक से दो सप्ताह लगते हैं, इस दौरान विमान जमीन पर रहता है और कोई कमाई नहीं करता है। इस प्रक्रिया की लागत एक एयरलाइनर के लिए 150,000 डॉलर से 300,000 डॉलर के बीच होती है। इसके अलावा, नया पेंट विमान के लिए एक अतिरिक्त वजन होता है। यह विमान में 550 किलोग्राम तक का अतिरिक्त वजन जोड़ सकता है। वजन बढ़ने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है और एयरलाइंस के मुनाफे में कमी आती है,"।

4. विमान के पुनर्विक्रय मूल्य के लिए बेहतर

विमान एक बहुत बड़ा निवेश होते हैं और यह बहुत जाहिर है कि एयरलाइंस अक्सर इन विशाल विमानों को दूसरे वाहकों को बेचती या लीज पर देती हैं। अगर किसी विमान को किसी चमकीले या अनोखे रंग में रंगा जाता है, तो नए खरीदार को इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे फिर से पेंट कराना होगा, जिसमें पैसा और समय दोनों लगते हैं।

वहीं, दूसरी ओर एक सफेद विमान एक खाली कैनवास की तरह होता है और नए मालिक दोबारा पेंट कराने पर बड़ी रकम खर्च किए बिना बस अपने लोगो जोड़ सकते हैं।

5. आसमान में और आपात स्थिति के दौरान देखना आसान

सफेद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले रंगों में से एक है और इसे आसमान के साथ-साथ जमीन पर भी आसानी से देखा जा सकता है। यह दृश्यता टकराव से बचने में मदद करती है और कुल मिलाकर सुरक्षा में सुधार करती है। इसके अलावा, अगर कोई आपातकालीन हालत होती है, तो एक सफेद विमान को खोजना काफी आसान होता है, क्योंकि दूसरे रंग आसपास के माहौल में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

निष्कर्ष यह है कि सफेद पेंट एयरलाइंस को पैसे बचाने और सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है और इससे विमानों का रखरखाव भी आसान हो जाता है। हालांकि, रंगीन विमान समय-समय पर हमारा ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन सफेद रंग ही वह स्मार्ट और व्यावहारिक विकल्प बना हुआ है, जो विमानन उद्योग को सुचारू रूप से चलाए रखता है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences.
