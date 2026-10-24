दिल्ली में 1 नवंबर से पार्किंग, दफ्तर और निर्माण से जुड़े ये नियम होंगे लागू, चेक कर लें लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हवा की सेहत बिगड़ रही है। प्रदूषण का स्तर खराब से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। इस कड़ी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(CAQM) द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-1 को देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है।

उधर, प्रदूषण पर वार के लिए दिल्ली सरकार ने भी अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 1 नवंबर से दिल्ली में गाड़ी, पार्किंग, दफ्तर और निर्माण से जुड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

वाहनों की इंट्री पर लगेगा प्रतिबंध

दिल्ली में 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक दूसरे राज्यों से आने वाली BS-VI से नीचे की उत्सर्जन वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली में आ सकती हैं।

बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में यह नियम पहले से ही लागू है कि बिना वैध PUC किसी भी गाड़ी मालिक को ईंधन नहीं मिलेगा। इसे 1 नवंबर से और सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे में वाहन चालक अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच करवा लें।