UP PET Admit Card 2026: यूपी PET एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

UPSSSC PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है, जिसकी परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जानी है। यूपी PET की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। UP PET Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक यूपी PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

यूपी PET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें UPSSSC PET Admit Card 2026 - हाइलाइट्स यूपीईएसएसएससी यूपी PET परीक्षा पास करने के बाद एक सर्टिफिेकेट दिया जाता है, जिसकी वैधता 3 साल तक रहती है। एग्जाम की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दिया गया है। भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम यूपी PET परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 30 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 24 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in UP PET Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें? यूपी PET की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीईएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर What’s New सेक्शन पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड नजर आ जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।