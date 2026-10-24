[OUT] Bank of Baroda SO Admit Card 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

BOB SO Admit Card 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपनी ऑफशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 31 अक्टूबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या BOB/HRM/ REC/ ADVT/2026/15 के तहत कुल 206 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में आवेदन फॉर्म की जांच, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, साइकोमैट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BOB Specialist Officer Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें BOB SO Hall Ticket 2026 - हाइलाइट्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि टेक्निकल ग्लिच से बचने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। इन पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को अनुमानित 3 लाख से अधिक सैलरी दी जाती है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।

भर्ती प्राधिकरण का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा पद का नाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/15 रिक्त पद 206 परीक्षा की तिथि 31 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 24 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in Bank of Baroda Specialist Officer Call Letter 2026 डाउनलोड कैसे करें? बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं।

होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।

एडमिट कार्ड कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। BOB SO Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी कॉपी के साथ वैध आई कार्ड साथ ले जाना जरूरी है। इसके बिना एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वैध आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल है। एग्जाम के लिए एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्मार्ट वॉच ले जाना मना है।