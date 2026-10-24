UP TGT Vacancy 2026 Notification: यूपी टीजीटी के 17735 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें Apply

UP TGT Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 17735 रिक्त पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

UP TGT Recruitment 2026 डाउनलोड लिंक

यूपीईएसएससी टीजीटी नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। इन पदों के लिए नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।