UPPBPB Home Guard Final Score 2026: यूपी होम गार्ड फाइनल स्कोर uppbpb.gov.in जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें
UPPBPB Home Guard Final Score 2026: यूपीपीबीपीबी ने यूपी होम गार्ड का फाइनल स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया है। परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को गई थी। फाइनल मार्क्स देखने लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
UPPBPB Home Guard Final Score 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी होम गार्ड के फाइनल स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों के लिए परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को की गई थी। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अंतिम अंक डाउनलोड कर सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों के फाइनल स्कोर 24 अक्टूबर से 23 नवंबर, 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। निर्धारित तिथि के बाद अंतिम अंक देखने की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी।
UP Home Guard Final Score 2026: स्कोरकार्ड लिंक
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी होम गार्ड के फाइनल स्कोर 24 अक्टूबर, 2026 को जारी किए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम अंक चेक करने के लिए अपना Registration no. और Date of Birth दर्ज करें। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद “Click here for Final Score” पर क्लिक करें।
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यूपी होम गार्ड फाइनल स्कोर 2026
UPPBPB Home Guard Final Score 2026: हाइलाइट्स
एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत होमगार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 18 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था। UPPBPB द्वारा परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को गई। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
रिजल्ट का नाम
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB)
|
पद का नाम
|
यूपी होम गार्ड
|
पदों की संख्या
|
41,424
|
यूपी होम गार्ड रिजल्ट 2026 डेट
|
3 अक्टूबर, 2026
|
24 अक्टूबर, 2026 (जारी)
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
Registration no. और Date of Birth
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
uppbpb.gov.in
UP Home Guard Score Card 2026: ऑनलाइन स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
यूपी होम गार्ड फाइनल स्कोर कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, “Click here for Final Score” पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना Registration no. और Date of Birth दर्ज करें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.