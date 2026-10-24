UP Special TET City Slip 2026 Out: यूपी स्पेशल टीईटी सिटी स्लिप upessc.up.gov.in जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें
UP Special TET City Slip 2026 Out: यूपी स्पेशल टीईटी की सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी सिटी डिटेल्स देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
UP Special TET City Slip 2026 Out: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी स्पेशल टीईटी सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य के मंडल मुख्यालयों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आयोग की ओर से सिटी स्लिप 23 अक्टूबर को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड 31 अक्टूबर, 2026 को पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।
UPESSC Special TET City Slip 2026: सिटी स्लिप जारी
विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत सिटी स्लिप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी की गई है। उम्मीदवारों को उनके दिए गए एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी दी गई है। एग्जाम सिटी पहले से जानने से उम्मीदवारों को अपनी ट्रैवल पहले से प्लान करने में मदद मिलती है ताकि वे अपने एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंच सकें। ये एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। यह दिए गए एग्जाम सेंटर के बारे में पहले से जानकारी देता है, जबकि एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में एंटर करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। जिसके बिना एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना मना है।
UPESSC Special TET City Slip 2026 Download link
यूपी स्पेशल टीईटी सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे।
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यूपी स्पेशल टीईटी सिटी स्लिप 2026
UP Special TET City Slip 2026: एग्जामिनेशन सेंटर
यूपी स्पेशल टीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों में की जाएगी।
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प्रयागराज
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लखनऊ
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वाराणसी
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गोरखपुर
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मेरठ
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आगरा
UP Special TET City Slip 2026: ऑनलाइन सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
यूपी स्पेशल टीईटी सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर उपलब्ध लेटेस्ट नोटिस या अनाउंसमेंट सेक्शन ओपन करें।
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UP Special TET 2026 परीक्षा के लिए जिले की जानकारी या परीक्षा शहर की जानकारी स्लिप से जुड़ा नोटिस देखें।
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संबंधित लिंक खोलें और वेबसाइट पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।
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जरूरी डिटेल्स डालें, जैसे, OTR ID, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड।
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दिए गए परीक्षा जिले को चेक करें और भविष्य के लिए जानकारी सेव या प्रिंट कर लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.