[OUT] UP Home Guard Cut off 2026: यूपी होम गार्ड जिलेवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें यहां

UP Home Guard Cut off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को यूपी होम गार्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 को 6 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 25,32,196 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 41,424 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। यूपीपीआरपीबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर अब फाइनल रिजल्ट जारी किय गया है। यूपी होम गार्ड एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनरल, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जिलेवार कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। UP Home Guard Result 2026 OUT UP Home Guard Cut off 2026 District Wise PDF डाउनलोड लिंक

UP Home Guard ki Cut off 2026 - हाइलाइट्स यूपी होम गोर्ड जिलेवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के अगले प्रोसेस अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को दर्शाती है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पद का नाम यूपी होम गोर्ड रिक्त पदों की संख्या 41,424 परीक्षा का नाम यूपी होम गोर्ड परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 रिजल्ट व कट-ऑफ की जारी होने की तिथि 03 अक्टूबर 2026 सलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in

UP Home Guard Final Cut off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स यूपीपीआरपीबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी होम गार्ड परीक्षा की कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। यूपी होम गोर्ड कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - यूपी होम गार्ड परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी। रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है।

उम्मीदवारों का एग्जाम में प्रदर्शन - उम्मीदवारों का ओवरऑल प्रदर्शन भी कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करता है। यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कट-ऑफ अंक भी अधिक होंगे। UP Home Guard Cutoff 2026 (OUT) UP Home Guard off 2026 डाउनलोड कैसे करें? यूपीपीआरपीबी यूपी होम गार्ड परीक्षा की जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Top Notices सेक्शन देखें।

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जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लें। UP Home Guard off 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? यूपी होम गार्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार लिस्ट में अपना नाम चेक करें। चयनित उम्मीदवारों को इसके बाद जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, जिसका डाउनलोड लिंक यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने की सहने की सलाह दी जाती है।

UP Home Guard off 2026 Mainpuri में क्या-क्या डिटेल्स होती है? यूपी होम गार्ड परीक्षा की जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट में जनरल, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जिलेवार कट-ऑफ अंक होते हैं और कट-ऑफ अंक सलेक्शन की दृष्टि से काफी अहम माने जाते हैं। UP Home Guard Cut off 2026 District Wise - पिछले कई सालों की कट-ऑफ यूपी होम गार्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल के जरिए पिछले कई सालों के कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं और साल 2026 के कट-ऑफ अंक से मिलान कर सकते हैं कि कितना स्कोर बढ़ा और कितना कम रहा। कैटेगरी 2019 2020 2021 जनरल 65 68 70 ओबीसी (OBC) 62 64 67 एससी (SC) 55 58 60 एसटी (ST) 50 52 55 UP Home Guard Varanasi Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 63.08 56.99 ईडब्ल्यूएस 53.86 40.78 ओबीसी 59.35 53.04 एससी 52.22 46.40 एसटी 55.10 49.16

UP Home Guard Kanpur Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 59.36 56.16 ईडब्ल्यूएस 53.82 49.58 ओबीसी 53.80 50.58 एससी 50.80 47.84 एसटी 25.46 — UP Home Guard Gorakhpur Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 65.35 60.36 ईडब्ल्यूएस 57.98 50.86 ओबीसी 62.23 56.99 एससी 58.27 53.95 एसटी 40.78 — UP Home Guard Lucknow Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 59.28 56.30 ईडब्ल्यूएस 45.77 38.89 ओबीसी 53.01 50.40 एससी 51.92 49.93 एसटी 37.10 36.42 UP Home Guard Amroha Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 65.07 60.38 ईडब्ल्यूएस 56.85 47.45 ओबीसी 62.05 56.15 एससी 60.38 55.12 एसटी 26.02 —

UP Home Guard Aligarh Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 63.47 56.80 ईडब्ल्यूएस 57.20 48.88 ओबीसी 60.04 51.88 एससी 56.93 49.93 एसटी 26.52 — UP Home Guard Bijnor Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 65.36 60.32 ईडब्ल्यूएस 57.21 54.26 ओबीसी 62.23 56.15 एससी 60.28 55.93 एसटी 39.78 — UP Home Guard Mathura Cut Off 2026 कैटेगरी पुरुष कट-ऑफ महिला कट-ऑफ जनरल 65.48 56.30 ईडब्ल्यूएस 60.32 47.85 ओबीसी 62.51 52.76 एससी 58.34 49.89 एसटी 25.21 — UP Home Guard Cut off 2026 District Wise Sarkari Result यूपी होम गार्ड जिलेवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी होम गार्ड जिलेवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड लिंक क्लिक करें यूपी होमगार्ड कट ऑफ 2026 यूपी होम गार्ड की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट 28 जून 2026 को जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद दिनांक 13 जुलाई 2026 से 07 अगस्त 2026 तक डीवी/पीएसटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद पीईटी की परीक्षा 08 सितंबर से 16 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की गई। बाद में नई पीईटी की तिथि जारी की गई। अब पीईटी की परीक्षा 15 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद कल यानी 03 अक्टूबर 2026 को फाइनल रिजल्ट के साथ कट-ऑफ भी जारी की गई। UP Home Guard Cut Off 2026 Bulandshahr यूपी होम गार्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार लिस्ट में अपने अंकों का आंकलन करें। अब चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए उपस्थित होना होगा। इसके लिए शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।

UP Home Guard Cut Off 2026 sultanpur यूपी होम गार्ड परीक्षा के चयन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन व फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल शामिल है। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। UP Home Guard Expected Cut off 2026 यूपीपीआरपीबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को यूपी होम गार्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ जिलेवार कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह अनुमानित वेतन 18,000 से 30,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है। UP Home Guard Result 2026 - स्कोरकार्ड कब जारी होगा? यूपीपीआरपीबी ने दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी होम गार्ड परीक्षा 2026 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है, जिसे डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होगी। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।