Bihar STET Admit Card 2026 Out: बिहार STET एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
Bihar STET Admit Card 2026 Out: बिहार एसटीईटी 21 नवंबर की भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar STET Admit Card 2026 Out: बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सीबीटी मोड में परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। ये परीक्षा बिहार राज्य के 12 जिलों और 61 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए Registration no. या Password दर्ज कर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा।
Bihar STET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 4 नवंबर 2026 को होने वाली एसटीईटी परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब इस दिन होने वाली परीक्षा 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की परीक्षा होने के कारण यह बदलाव किया गया है।
Bihar STET Admit Card 2026 Download link
BSEB ने 21 नवंबर की परीक्षा का एडमिट कार्ड आज 24 अक्टूबर को जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
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बीएसईबी STET एडमिट कार्ड 2026
Bihar STET Admit Card 2026: जरूरी डेट
बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि एडमिट कार्ड जारी होने की डेट और एग्जाम डेट नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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परीक्षा कार्यक्रम
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महत्वपूर्ण तिथियां
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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18 अक्टूबर 2026
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बिहार एसटीईटी परीक्षा तिथि
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25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक
Bihar STET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में शामिल डिटेल्स
बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित डिटेल्स ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है:
- उम्मीदवार का नाम
- लिंग
- श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग)
- बिहार स्टेटेट रोल नंबर
- बिहार एसटीईटी परीक्षा केंद्र का पता और केंद्र कोड (परीक्षा स्थल)
- विषय
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा की तिथि और समय
- उम्मीदवार की जन्मतिथि
- उम्मीदवार की तस्वीर
- निरीक्षक के हस्ताक्षर के लिए स्थान
- परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश
Bihar STET Admit Card 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर Bihar STET Revised Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Application Number और Password दर्ज करें।
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लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.