रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला ! अब इन 2 शहरों के बीच स्टॉपेज की बढ़ गई संख्या, यात्रियों को होगा फायदा

रेलवे बोर्ड द्वारा वाराणसी-साबरमती के बीच नई ट्रेन को लेकर पहले ही मुहर लग गई थी। इस कड़ी में 22 कोच का रैक भी उत्तर रेलवे बोर्ड को आवंटित कर दिया गया था। ताजा अपडेट में रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन के ठहराव और ट्रेन नंबर के बारे में जानकारी मिलने पर इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार है। इस ट्रेन के चलने से पर्यटकों को बहुत फायदा मिलेगा और यह दोनों राज्यों के लिए महत्त्वपूर्ण ट्रेन साबित होगी।

भारतीय रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस कड़ी में अब वाराणसी-साबरमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कई नए ठहराव देने की घोषणा की गई है। ऐसे में अब दो बड़े पर्यटन क्षेत्रों की बीच की दूरी कम होगी और शहरों को आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा। इसे लेकर लंबे समय से यात्रियों द्वारा मांग की जा रही थी। अब यात्री अपनी अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशनों पर उतर सकेंगे।

किन नए ठहराव को मिली है मंजूरी

भारतीय रेलवे बोर्ड के मुताबिक, साबरमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस(12205/06) को गोविंदपुरी, टूंडला, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और आबू रोड स्टेशन से होकर चलने की मंजूरी मिली है। इस संबंध में रेलवे की ओर से पहले ही पत्र जारी कर दिया गया था।

अभी आधिकारिक टाइम टेबल जारी होना है बाकी

रेलवे की ओर से नई साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रारंभिक समय-सारिणी भी जारी हो गई है। हालांकि, इसकी उद्घाटन तिथि और आधिकारिक टाइम टेबल जारी होना बाकी है। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या है ट्रेन की समय सारिणी

रेलवे के मुताबिक, गाड़ी संख्या 12206 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस शाम 5 बजकर 30 मिनट पर वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन रात 8 बजकर 15 मिनट पर साबरमती स्टेशन पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 12205 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर साबरमती स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।