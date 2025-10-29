भारतीयों के लिए आसान है इन 5 देशों की नागरिकता लेना, जानें नाम

RRB JE Notification 2025
By Kishan Kumar
Oct 29, 2025, 15:45 IST

कई भारतीयों के लिए विदेशी नागरिकता पाना बेहतर मौकों का एक रास्ता है। डोमिनिका, पुर्तगाल और कनाडा जैसे देश निवेश, कुशल प्रवासन या रेजिडेंसी प्रोग्राम के जरिए नागरिकता पाने के आसान रास्ते देते हैं। इस लेख में हम उन पांच सबसे आसान देशों के बारे में जानेंगे, जहां से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। हम इन देशों में नागरिकता पाने के फायदों, जरूरतों और आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी बात करेंगे।

आसानी से नागरिकता देने वाले देश
आसानी से नागरिकता देने वाले देश

कई भारतीयों की विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा होती है। दुनिया भर के कई देश बेहतर जीवनशैली और वैश्विक शिक्षा के मौके देकर इस इच्छा को पूरा करते हैं। डोमिनिका से लेकर पुर्तगाल तक, कई देश भारतीयों को नागरिकता पाने का सबसे आसान तरीका देते हैं, चाहे वह रहने के लिए हो, निवेश के लिए हो या रेजिडेंसी के लिए क्यों न हो। ये देश नागरिकता पाने का एक आसान रास्ता देते हैं।

तो, आइए इस लेख को और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि नागरिकता क्यों मायने रखती है और भारतीयों के लिए नागरिकता पाने वाले 5 सबसे आसान देश कौन-से हैं।

हर नागरिक के लिए नागरिकता क्यों जरूरी है?

नागरिकता इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या समूह को बुनियादी कानूनी अधिकार, सामाजिक लाभ और आर्थिक मौके देती है। यह एक ऐसा नागरिक ढांचा भी बनाती है, जहां नागरिकों के अपने देश और समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। यह अपनेपन और राष्ट्रीय गौरव की भावना भी पैदा करती है। यह लोगों को सुरक्षा और सेवाओं के लिए सरकार से जोड़ती है।

भारतीयों के लिए नागरिकता पाने वाले टॉप 5 सबसे आसान देश

देश

निवेश/पीआर/नागरिकता का तरीका

निवेश की जरूरत

प्रोसेसिंग समय/नागरिकता का समय

फायदे

डोमिनिका

निवेश प्रोग्राम के जरिए नागरिकता (इकोनॉमिक डायवर्सिफिकेशन फंड या रियल एस्टेट)

एक आवेदक के लिए न्यूनतम 100,000 डॉलर

3 से 4 महीने

शेंगेन जोन समेत 140 से ज्यादा देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा।

पुर्तगाल

गोल्डन वीजा प्रोग्राम (स्थायी रेजिडेंसी से नागरिकता तक)

रियल एस्टेट में न्यूनतम 500,000 यूरो या रिसर्च में 350,000 यूरो

5 साल में स्थायी रेजिडेंसी, जिसके बाद नागरिकता की संभावना।

पूरे शेंगेन जोन में वीजा-फ्री यात्रा और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा।

कनाडा

स्थायी रेजिडेंसी (पीआर) से नागरिकता तक (एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम)

यह सीधे तौर पर निवेश नहीं है। इसका आकलन उम्र, शिक्षा, काम के अनुभव और भाषा कौशल के आधार पर किया जाता है।

पीआर प्रक्रिया: एक्सप्रेस एंट्री के तहत आमतौर पर 6 महीने। नागरिकता: 3 साल की स्थायी रेजिडेंसी के बाद।

उच्च जीवन स्तर, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा और बेहतरीन शिक्षा।

न्यूजीलैंड

स्किल्ड माइग्रेंट वीजा (रेजिडेंसी और नागरिकता)

न्यूजीलैंड में मांग वाले कौशल का प्रदर्शन।

पीआर प्रक्रिया: लगभग 12 से 24 महीने। नागरिकता: 5 साल की स्थायी रेजिडेंसी के बाद।

उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और कई देशों में वीजा-फ्री यात्रा।

आयरलैंड

इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम (रेजिडेंसी से नागरिकता तक)

आयरलैंड के किसी बिजनेस में 10 लाख यूरो या किसी सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए 500,000 यूरो का दान।

आयरलैंड में पांच साल रहने के बाद स्थायी रेजिडेंसी दी जाती है। नागरिकता: 5 साल की स्थायी रेजिडेंसी के बाद उपलब्ध।

एक यूरोपीय संघ का देश होने के नाते, फायदों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच शामिल है।

निष्कर्ष

हालांकि, कई भारतीय हमेशा विदेश में पढ़ने और दूसरे देशों की नागरिकता पाने का सपना देखते हैं। लेकिन, कई देशों में स्थायी रेजिडेंसी पाने का तरीका जटिल होता है। फिर भी, यह संभव है क्योंकि डोमिनिका, पुर्तगाल, कनाडा, न्यूजीलैंड और आयरलैंड जैसे कुछ देश स्थायी रेजिडेंसी पाने और नागरिकता लेने का सबसे आसान तरीका देते हैं। यहां एक सामान्य तरीके से केवल 1-2 साल के अंदर नागरिकता मिल सकती है। इसलिए, किसी भी देश में जाने या नागरिकता लेने की योजना बनाने से पहले, कृपया उस देश के बारे में हर छोटी-बड़ी जानकारी का पता लगाएं, जहां आप बसना चाहते हैं।

